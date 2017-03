Pionier-Arbeit beim SIB: Chief Digital Officer-Studiengang

Überblick in der digitalen Welt

Chief Digital Officer (CDO) werden gebraucht. Denn selten wird digitale Transformation eines Unternehmens ganzheitlich angepackt, abgeleitet von einer digitalen Vision. Oftmals fehlt einer Geschäftsleitung die entsprechende Fachkompetenz und das Bewusstsein, dass eine digitale Kundenorientierung alle Unternehmensprozesse mit einbezieht. Deswegen hat das SIB in Zusammenarbeit mit dem Center for Digital Business der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich den praxisorientierten Studiengang «Chief Digital Officer» konzipiert. «Komplexe Themen fordern starke Partnerschaften. Die HWZ mit ihrem Center for Digital Business bildet zusammen mit dem SIB eine starke Partnerschaft für diesen innovativen, anwendungsorientieren Studiengang.» sagt SIB-Direktor Michel Vinzens.

Ein CDO hat die Aufgabe, eine digitale Vision, Mission und Strategie fürs ganze Unternehmen zu erarbeiten und verfügt über die Kompetenzen, diese auch mit den verschiedenen Einheiten umzusetzen. Diese Führungsfunktion verlangt nach einem betriebswirtschaftlichen Hintergrund und aktuellsten Kenntnissen in den Neuen Technologien. Als Change Manager verfügt ein CDO zudem über die Kompetenzen, Veränderungen zu initiieren und erfolgreich umzusetzen.

Der Studiengang wird berufsbegleitend absolviert, dauert ein Jahr (32 Unterrichtstage Prä- senzunterricht) und wird mit einem Study Trip ins Ausland abgerundet. Die Unterrichtstage sind Freitag und Samstag. Alle weiteren Informationen unter www.sib.ch/cdo

