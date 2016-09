Office Symposium: Arbeitswelten fürs neue Miteinander

Barbara Josef (5to9) und Martin Witzig (CEO Witzig The Office Company ) eröffnen das Office Symposium.

Der Trend zu flexiblem Arbeiten und smarten Arbeitsumgebungen zeichnet sich in der Realität und vielen Publikationen ab.

Der Philosoph Richard David Precht illustrierte am Office Symposium, welche Fähigkeiten die Wissensgesellschaft von Morgen braucht. Ein ganz grosser Teil der Arbeit werde in einer relativ kurzen Zeit verschwinden, nämlich in den nächsten 20 Jahren. Davon betroffen werden viele qualifizierte Stellen aus dem Dienstleistungssektor sein, welche repetitive Arbeiten beinhalten und Funktionen sind, welche durch eine Maschine ersetzt werden können. Und die Frage wird sich stellen, ob im gleichen Umfang neu Jobs geschaffen werden können.

On- oder Offline?

Joël Luc Cachelin von der Wissensfabrik zeigte den Spannungsbogen zwischen Hyperdigital und Offline auf. Menschen und Maschinen hätten andere Fähigkeiten. Wir sollten jene Fähigkeiten fördern, die uns von den Maschinen unterscheiden. Die Wahl von analoger oder digitaler Zusammenarbeit werde zum Erfolgsfaktor. Intelligente Räume würden das kreative ebenso wie das konzentrierte Arbeiten unterstützen.

Auf dem Marktplatz der Best Practices wurde an acht Ständen Beispiele für die praktische Umsetzung von «Neuen Arbeitswelten» gezeigt. Deutlich konnten die Besucher hier an den gelebten und anschaulich erzählten Beispielen spüren, dass es keinen Standard für alle gibt, sondern dass die ideale Arbeitsumgebung mit der Kultur und den Mitarbeitenden des jeweiligen Unternehmens zusammenhängt.

Nährboden für die Kreativität

Die KeyNote von Sybilla Amstutz zeigte mit vielen Beispielen, welche Faktoren, den CoCreation Space zum Nährboden für die kreative Zusammenarbeit machen und wie die Innenarchitektur diese Faktoren erfolgreich umsetzen werde.

Barbara Josef von 5to9 führte die rund 200 Besucher des Office Symposiums gekonnt und mit Charme durch die Veranstaltung. Die kreative Umgebung der Hochschule der Künste im Toni Areal und die erlebten Sessions gaben viele interessante Anknüpfungspunkte für das Networking begleitet von einem kreativen Apéro Riche.

