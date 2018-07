Neues Führungsteam und neue Partner bei PwC Schweiz

Links: Urs Honegger, Rechts: Andreas Staubli

Das siebenköpfige Führungsteam setzt sich neben Andreas Staubli aus drei Geschäftsbereichsleitern und drei Markt- bzw. Industrieverantwortlichen zusammen. Neu im Führungsteam sind Gustav Baldinger, Leiter Wirtschaftsberatung, Norbert Kühnis, Leiter des Bereichs Familienunternehmen und KMU, sowie Patrick Mäder als Verantwortlicher des Finanzdienstleistungsbereichs. Weiter wurden auf Anfang Juli 2018 elf neue Mitarbeitende zu Partnern ernannt.

Per 1. Juli 2018 nehmen neben dem CEO Andreas Staubli drei neue Bereichsleiter Einsitz in die Leitung der PwC Gruppe Schweiz. Gustav Baldinger löst Wolfgang Rieder als Leiter des Geschäftsbereichs Wirtschaftsberatung und Mitglied der Geschäftsleitung ab. Norbert Kühnis, Leiter des Bereichs Familienunternehmen und KMU, sowie Patrick Mäder, zuständig für den Finanzdienstleistungsbereich, ergänzen als Markt bzw. Industrie-Verantwortliche das Managment-Team. Andreas Staubli dazu: «Das neue Team stellt sicher, dass die von den Partnern getroffenen Entscheide sowie PwC's Fokus auf Kunden, Industrien, Mitarbeitende sowie der digitalen Transformation konsequent umgesetzt werden. Die verschiedenen Mitglieder vereinen wichtige Branchen- und Fachkenntnisse, um unsere Kunden in ihren vielfältigen Problemstellungen von heute und morgen weiterzubringen und erstklassige Lösungen zu entwickeln.»

Ebenfalls wurden per 1. Juli 2018 elf Mitarbeitende zu neuen Partnern ernannt. Die Experten kombinieren Wissen und Erfahrung aus verschiedenen Branchen und unterschiedlichen Kundenmandaten - von der Strategieentwicklung bis hin zur praktischen Umsetzung.

Die neuen Partner von PwC Schweiz

Name - Geschäftsbereich, Standort:

Maja Baiocco - Wirtschaftsprüfung, Zürich

- Robert Ballantine - Wirtschaftsberatung, Zürich

Thibaut de Haller - Steuer- und Rechtsberatung, Genf

Yousuf Khan - Wirtschaftsprüfung, Zürich

Michael Kuss - Wirtschaftsprüfung, Zürich

Matthias Leybold - Wirtschaftsberatung, Zürich

Matthias Marbach - Steuer- und Rechtsberatung, Zürich

Jens Probst - Wirtschaftsprüfung, Zürich

Sandra Ragaz-Fumia - Steuer- und Rechtsberatung, Zürich

Wolfgang Schurr - Wirtschaftsberatung, Zürich

Philip Sommer - Wirtschaftsberatung, Bern Andreas Staubli freut sich über den Partner-Zuwachs: «Unser Erfolg basiert auf langfristigen und vertrauensvollen Geschäftsbeziehungen. Die neuen Partner haben mit ihrem herausragenden Fachwissen, gekoppelt mit ihrer Passion für Beruf und Kunde, einen erheblichen Beitrag zum Erfolg von PwC geleistet. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, sowohl im Partnernetzwerk wie auch mit unseren Kunden.»

