Neues «skilled» zum Thema Kompetenz

Die neue Ausgabe von «skilled» finden Sie elektronisch unter: www.ehb.swiss/skilled

Die Schweizer Berufswelt ist diesen Herbst geprägt von den SwissSkills. Im Kontext der Berufsmeisterschaften hat das Eidgenössische Hochschulinstitut für Berufsbildung EHB die Herbstausgabe seines Magazins «skilled» dem Thema Kompetenz gewidmet.

Die Pflegefachfrau, die nach der Situationsdidaktik des EHB unterrichtet, lernen Leserinnen und Leser ebenso kennen wie sieben SwissSkills-Teilnehmende. Sie verraten, was ihnen dabei geholfen hat, beruflich zu Champions zu werden.

Kompetente Berufsleute finden sich im Alltag in möglichst vielen Situationen zurecht. Ziel der beruflichen Aus- und Weiterbildung ist es, das dafür nötige Wissen möglichst handlungs- und praxisorientiert - also kompetenzorientiert - zu vermitteln. Was dies für die verschiedensten Bereiche der Berufsbildung vom Unterrichten bis hin zum Prüfen heisst, beleuchten Expertinnen und Experten des EHB in zahlreichen Beiträgen.

Darüber hinaus enthält das Heft Artikel zu aktuellen Projekten des EHB: So zum Beispiel zum geplanten Bachelor-Studiengang, zum neuen International VET Consultant Course oder zur Weiterbildungsinitiative, mit der das EHB im Auftrag des Bundes Berufsfachschulen bei der digitalen Transformation unterstützt.

Nicht vergessen: Am 22. Oktober findet im Kursaal in Bern die grosse Digital-Skills-Tagung des EHB statt, an der das EHB unter anderem sein Positionspapier zur Digitalisierung der Berufsbildung präsentiert.

Leserkommentare

Name *

E-Mail *

Titel *

Kommentar *

Spamschutz





No comments