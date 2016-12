Neue Webseite – neue Inhalte

Auf der neuen Seite des Schweizerischen Verbandes für Weiterbildung stehen Informationen rund ums Thema Weiterbildung zur Verfügung. (Foto: http://www.alice.ch/)

Pünktlich auf diesen Zeitpunkt hin hat sich der Schweizerische Verband für Weiterbildung (SVEB) einen neuen Webauftritt gegönnt. Die SVEB-Webseite ist auch für mobile Geräte optimiert worden.

Zum Auftakt warnt SVEB-Direktor Bernhard Grämiger davor, den Sparstift ausgerechnet bei den Grundkompetenzen anzusetzen.

Hintergrund dafür ist die Ankündigung der Bildungsdirektion des Kantons Zürich, in den nächsten drei Jahren in diesem Bereich 5,8 Millionen Franken zu streichen. Just zu einem Zeitpunkt, da der Bund im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes Mittel bereitstellt, um ein drängendes Problem anzugehen, könnten andere Kantone dem Beispiel Zürichs folgen und so die Bemühungen untergraben.

Im Interview erinnert Bernhard Grämiger daran, dass in der Schweiz rund 800'000 Personen mit Lese- und Schreibschwächen zu kämpfen haben. Die Folgen für Gesellschaft und Wirtschaft sind massiv. Deshalb sagt Grämiger: «Wir werden wachsam bleiben und darauf achten, was die Kanton tun. Und wenn sie nicht das tun, was sie eigentlich tun sollten, werden wir darauf aufmerksam machen.»

Doch Weiterbildung ist auch eine lustvolle und kreative Sache. Im ebenfalls neuen Blog wirft die SVEB-Redaktion einen Blick auf Angebote, die sich betont anders geben - etwa im Bereich der Business Schools.

