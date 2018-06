Neue Kommunikationsplattform vereint Studierende, Fachhochschulen und Arbeitswelt

Auf fhnews.ch publizieren Autoren aus Studium, Lehre, Wirtschaft und von FH SCHWEIZ Geschichten, Bilder, Meinungen und vieles mehr aus der Fachhochschul-Welt.

FH SCHWEIZ, der Dachverband der Fachhochschul-Absolventinnen und -Absolventen, hat eine neue, andersartige Kommunikationsplattform www.fhnews.ch aufgebaut. fhnews.ch ist bewusst offen gestaltet, als Treffpunkt für Informationen und Austausch. Experimente sind gewollt und willkommen. Autoren sind FH-Studierende, -Absolventinnen und -Absolventen, Unternehmen und Fachhochschulen. Des Weiteren werden Beiträge aus der Verbandszeitschrift INLINE publiziert.

Nicht nur Autoren, sondern alle haben die Möglichkeit, sich durch Kommentare einzubringen. Mit fhnews.ch vereint und vernetzt FH SCHWEIZ FH-Studierende, Fachhochschulen und Arbeitswelt. «Wir bringen mit fhnews.ch Nachwuchs, Fachhochschulen und Wirtschaft zusammen. Das bietet allen einen Mehrwert: Die Studierenden erhalten eine Plattform und Zugang zum Arbeitsmarkt, Arbeitgeber sind nah an den Fachkräften von Morgen und die Fachhochschulen können sich präsentieren und haben Zugang zu wichtigen Zielgruppen», so Toni Schmid, Geschäftsführer FH SCHWEIZ. Dank den verschiedenen Perspektiven und den vielfältigen Geschichten wird ein anderer, neuartiger Einblick in die facettenreiche Welt und die diversen Möglichkeiten vor, während und nach dem Fachhochschulstudium möglich.

