Neu: SeitenWechsel für Gruppen

Themen wie zum Beispiel Zusammenarbeit in einem interdisziplinären Team, wertschätzende Kommunikation, Achtsamkeit oder Umgang mit Belastung werden ganz konkret und in einem realen Umfeld aufgenommen bzw. vertieft. Photo credit: Aalto Creative Sustainability via Foter.com

Neu bieten wir eintägige Einsätze in sozialen Institutionen für kleine Gruppen an. An einem solchen Einsatztag erhalten die Teilnehmenden Zugang zu einer Arbeitswelt, die sie sonst nicht betreten können. Sie arbeiten aktiv mit, haben Kontakt mit den betreuten Personen und erfahren mehr über die Herausforderungen und Erfolgsfaktoren der Institutionen.

Themen wie zum Beispiel Zusammenarbeit in einem interdisziplinären Team, wertschätzende Kommunikation, Achtsamkeit oder Umgang mit Belastung werden ganz konkret und in einem realen Umfeld aufgenommen bzw. vertieft. In der Auswertung werden die Erkenntnisse des Tages zusammengefasst und in der Gruppe besprochen. In der Auswertung werden die Erkenntnisse des Tages zusammengefasst und in der Gruppe besprochen.

Der eintägige Worskhop kann vielfältig eingesetzt werden: Als praxisorientierter Teil einer bestehenden Weiterbildung, als fester Bestandteil der Talentförderung oder als spannender und sinnvoller Erfahrungstag für Teams oder Lernende.

Das Angebot wird im Herbst 2017 in Zürich eingeführt. Weitere Regionen werden schrittweise ausgebaut. Im Moment sind zwei Pilotprojekte in der Planungsphase. Wir freuen uns, Ihnen diese neue Form bald anbieten zu können!

Leserkommentare

Name *

E-Mail *

Titel *

Kommentar *

Spamschutz





No comments