Nachhaltige «Challenge» für Schweizer Firmen

Teilnehmer der We Act Challenge 2016 (Foto: WeAct)

Das widerspiegelt sich auch in der Arbeitsleistung: Wenn Arbeit als bereichernd empfunden wird, verbessert sich diese entscheidend. Die «We Act Challenge 2017» setzt genau da an: Beim Teamwettbewerb für Schweizer Firmen lernen die Beteiligten mit den persönlichen und natürlichen Ressourcen nachhaltig umzugehen.

Die im internationalen Vergleich hohe Mitarbeiterfluktuation kostet Schweizer Firmen jedes Jahr viel Geld und Zeit. Ein häufiger Grund für einen Arbeitgeberwechsel ist der Wunsch nach einer besseren Work-Life-Balance sowie der Wunsch nach persönlicher Entfaltung. (Quelle: Kelly Global Workforce Index). «Eine Verbesserung der Arbeitssituation kann einem Arbeitnehmer auch innerhalb der Firma geboten werden.», betont Irene Schlatter von WeAct. Deshalb hat das ETH-Spinoff vor drei Jahren die schweizweite «We Act Challenge» ins Leben gerufen. Der Teamwettbewerb findet diesen September im Zeichen aller Ressourcen statt. Dank der Unterstützung des Förderfonds Engagement Migros können dieses Jahr erstmals auch Firmen der französisch-sprachigen Schweiz teilnehmen.

Ressourcen sinnvoll nutzen

Bei der «We Act Challenge 2017» lernen Mitarbeitende, mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen nachhaltig umzugehen. Damit stellen sie das eigene Wohlbefinden, die fruchtbare Umwelt und den Betriebserfolg nachhaltig sicher. Ob Carsharing, Stehmeetings, Treppenlaufen oder Recycling; es sind die kleinen Dinge des Alltags, die in der Summe Grosses bewirken. Via Smartphone oder Computer können die Teilnehmenden Aktionen auswählen und Punkte für Ihr Team sammeln. Am Ende des dreiwöchigen Wettbewerbs gibt es tolle Preise zu gewinnen und Zertifikate für die Unternehmen.

Positive Wirkung für Betriebe, Mensch und Umwelt

Über 450 Teilnehmende haben alleine im letzten Jahr bei der «We Act Challenge» mitgemacht. Darunter auch namhafte Firmen wie Emmi, Givaudan, Sensirion und Verwaltungen wie die Stadt Wil. Die Teilnehmenden berichten von gesteigertem Wohlbefinden und besserem Teamzusammenhalt. Zudem konnte während drei Wochen mit über 50'000 durchgeführten Aktionen insgesamt 7 Tonnen CO2 eingespart werden (Quelle: WeAct). Die South Pole Gruppe kompensiert zudem als Hauptsponsor 2017 für jede gemachte Aktion zusätzlich 5kg CO2.

Betriebe können sich ab sofort für die Challenge anmelden: www.weactchallenge.ch

