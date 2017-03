Mitarbeiterbindung - Tipps für mehr Zufriedenheit

Teambuilding als wichtige Massnahme im Unternehmen.

Doch Geld ist bei Weitem nicht mehr ausreichend. Heute weiss man, dass Mitarbeiterbindung sehr vielschichtig ist. Nur wer sich an seinem Arbeitsplatz wohlfühlt, wird sich mit seinem Unternehmen identifizieren, die entsprechende Leistung bringen und gerne wiederkommen.

Grosse Unternehmen wie Google und Facebook haben es vorgemacht. Um ihre Angestellten bei Laune zu halten, bieten diese Firmen unter anderem individuelle und ungewöhnliche Arbeitsräume, frei wählbare Arbeitszeiten sowie Gratisessen und das hauseigene Fitnesscenter an. So werden die Mitarbeiter zu Höchstleistungen motiviert. Es gibt jedoch auch andere Wege, um seine Mitarbeiter an das eigene Unternehmen zu binden.

Teambuilding als wichtige Massnahme im Unternehmen

Ein altes Sprichwort sagt: «Die Mitarbeiter kommen wegen des Jobs - und gehen wegen des Chefs». Wer fähige Mitarbeiter an sein Unternehmen binden möchte, sollte heute seinen Angestellten gegenüber offen und respektvoll gegenübertreten, ohne dabei persönlich werden zu müssen und auch etwas bieten.

Teambildung fördert das Wir-Gefühl, die Kommunikation und die Kompromissbereitschaft. Dadurch erhöht sich die Mitarbeiterzufriedenheit. Das Wissen wird geteilt und Fehler vermieden, was zu einer Qualitätssteigerung führen kann.

Abwechslungsreiche Teamevents

Events sind eine gute Möglichkeit, um neue Teams erfolgreich zu bilden oder bereits bestehende zu stärken. Neben der obligatorischen Weihnachtsfeier gibt es heute eine Vielzahl an Angeboten, um Teambuildingmassnahmen durchführen zu können. Spezialisierte Dienstleister bieten zum Beispiel geführte Veranstaltungen oder ideenreiche Programme durch, die das Zusammengehörigkeitsgefühl stärken. Creative Teamevents können zum Beispiel eine GPS-Schnitzeljagd durch eine Stadt sein oder eine Kanutour.

Eine einheitliche Arbeitskleidung

Eine einheitliche Kleidung mit dem Logo des Unternehmens nutzt nicht nur als wirksamer Werbeträger, es festigt auch das Wir-Gefühl der Mitarbeiter. Sie können sich eher mit dem Unternehmen identifizieren. Der Wert der Marke und somit der eignen Arbeit wird gesteigert. Und das lohnt sich nicht nur für den einzelnen Mitarbeiter, sondern auch für das gesamte Unternehmen.

Die leistungsorientierte Bezahlung

In der Regel ist üblich, die Leistung nach Tarif zu berechnen. Dies führt nicht selten zu Unzufriedenheiten und einer gleichgültigen Arbeitsweise. Angestellte, die jedoch nach ihrer Leistung bezahlt werden, können sich eher mit ihrer Arbeit identifizieren und vermeiden Fehler, da diese auch finanzielle Konsequenzen zur Folge haben. Eine angemessene Bezahlung kostet dem Unternehmen nicht nur Geld, es bringt auch Gewinn ein, weil sich jeder Mitarbeiter motivierter an die Arbeit macht. Doch Geld ist bei Weitem nicht alles.

Ein durchdachtes Belohnungssystem

Die Belohnungen können unterschiedlich ausfallen und sollten sich auf das jeweilige Unternehmen beziehen. Dabei muss es sich jedoch nicht immer um finanzielle, sondern auch um materielle oder freizeitgestaltende Belohnungen handeln. Doch Vorsicht: Veranstaltungen, die in der Freizeit durchgeführt werden, werden oftmals als lästig empfunden.

Die Schulung der Mitarbeiter

Wissen ist Macht. Wer seine Mitarbeiter regelmässig schult und ihnen so die Möglichkeit gibt, sich zu entwickeln, macht sie zufriedener und bindet sie an das Unternehmen. Mitarbeiter fühlen sich so ernst genommen und spüren, dass ihre Arbeitskräfte etwas wert sind. Die Stimmung im Unternehmen steigt, was wiederum Stress abbaut und die Gesundheit festigt.

Leserkommentare

Name *

E-Mail *

Titel *

Kommentar *

Spamschutz





No comments