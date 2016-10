Mit Nachhaltigkeit im Betrieb zum Umweltschutz beitragen

Schrittweises reduzieren von CO²-Ausstosses

Inzwischen spielt dieses sensible Thema auch in Bürobetrieben eine übergeordnete Rolle. Es gibt für Unternehmen zahlreiche Möglichkeiten, um eine ausgewogene Balance zwischen Gewinnorientierung, Zufriedenheit der Mitarbeiter und Umweltschutz zu schaffen. Voraussetzung hierfür ist, dass die Unternehmensleitung sich dieses Vorhaben auf die Kappe geschrieben hat und Nachhaltigkeit als anvisiertes Ziel benennt. Aufgeschlossene Unternehmer erfahren nachfolgend einige interessante Anregungen aus der Studie rund um das Thema Nachhaltigkeit und dessen Umsetzung.

Nachhaltige Büromöbel - zwischen Ergonomie und Umweltschutz

Unternehmensführungen in Bürobetrieben finden einen elementaren Ansatz beispielsweise in der Anschaffung von Büromöbeln, dessen Inhaltsstoffe frei von Schadstoffen sowie umweltschonend sind. Ganz besonders bezieht sich dieser Aspekt in Hinblick auf Schreibtische und Bürostühle. Dessen Bestandteile aus Kunststoff enthalten oftmals etwaige gesundheitliche Substanzen und Weichmacher.

Als passende Lösung kommt hier ein Mobiliar infrage, deren Herstellung aus Rohstoffen erfolgt, welche biologisch abbaubar und nachgewiesen frei von Schadstoffen sind. Das Siegel der PEFC CoC Zertifizierung ist dazu beispielsweise eine gute Hilfestellung, um zu belegen, dass das zur Herstellung verwendete Holz aus einer nachhaltigen Erwirtschaftung kommt. Der Betriebsausstatter gaerner ist hierzu ein optimaler Partner. Kunden bekommen hier zertifizierte Produkte und Möbel für eine nachhaltige Ausstattung der Büroräume.

Aber auch die Ergonomie sollte im Blick behalten werden, denn Büromöbel, die im Idealfall über eine Langlebigkeit verfügen, sorgen für eine produktivere Arbeit der Mitarbeiter und einem Minimum von krankheitsbedingten Ausfällen. Eine solche Investition zahlt sich somit in der Regel schnell für das Unternehmen aus.

Nutzung von Recyclingpapier

Während der täglichen Arbeit in einem Büro fallen Unmengen an Papier an. Unternehmen können hier einen weiteren entscheidenden Schritt in Richtung Nachhaltigkeit tun. So sollten von den Betrieben nur noch Dokumente ausgedruckt werden, welche von tatsächlichem Gebrauch sind. Neben dem Aspekt der Nachhaltigkeit, sparen die Unternehmen überdies Kosten ein und erhöhen so ihre Wirtschaftlichkeit.

Des Weiteren ist es den Betrieben anzuraten, für unternehmensinterne Drucksachen Recyclingpapier zu verwenden. Die Nutzung von klassischem Papier, welches auf jeden Fall auch FSC zertifiziert sein sollte, kann so entsprechend minimiert werden. Wird das Druckvolumen auf ein Mindestmass reduziert, hat das zudem den Vorteil, dass der durch die Druckertoner ausgestossene Feinstaub sich in der Luft verringert und die Gesundheit der Mitarbeiter wird zusätzlich geschont.

Ein tragendes Fragment in der Leitlinie für Nachhaltigkeit sind das Einsparen von CO² und Energie, was aus dem Gesichtspunkt der Betriebswirtschaftlichkeit definitiv realisierbar ist. Aus diesem Grund spielen auch die technischen Gerätschaften in den Betrieben eine übergeordnete Rolle. Energieeffizienz ist hier das Schlagwort.

Einbeziehung der Mitarbeiter

Wie beschrieben, gibt es für Unternehmen eine hohe Zahl an Möglichkeiten mit Nachhaltigkeit im Betrieb die Umwelt zu schützen. Jedoch sollten bei jedem anvisiertem Ziel die Mitarbeiter miteinbezogen werden, denn diese stellen wohl den wichtigsten Punkt zum Erreichen der Ziele dar. Es empfiehlt sich daher, die Mitarbeiter über die Massnahmen und den Sinn der Nachhaltigkeit aufzuklären und sie aktiv in den Prozess mit einzubeziehen.



