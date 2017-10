Mit bekannten Persönlichkeiten aus der Zentralschweiz an die ZEBI

Mit ihren Unternehmen sind sie eine wichtige Stütze für die zentralschweizer Wirtschaft: Der CEO der Luzerner Kantonalbank, Daniel Salzmann (oben links), die Unternehmensleiterin Alpnach Norm-Schrankelemente Brigitte Breisacher (oben rechts) AG, Director Human Resources Pilatus Flugzeugwerke AG, Kurt Bucher (unten links) und der Direktor Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) AG, Stefan Schulthess (unten rechts).

Deine Tochter oder dein Sohn stehen vor der Frage, wie es mit der Schule weitergehen soll, welcher Beruf wohl am besten passt oder welche beruflichen Wege es heute überhaupt gibt und wie die Perspektiven oder Weiterbildung aussieht? Dann haben wir in Zusammenarbeit mit der ZEBI eine ganz besonderen Ansatz gefunden: An jedem der Messetage steht dir ein Chef aus unserem Umfeld und seinen breiten Erfahrungen Red und Antwort. Er führt diese kleine Gruppe von maximal 20 Personen durch die Messe und bietet dir damit einen ganz persönlichen Zugang zu verschiedenen Berufen und Tätigkeiten. Lass dich inspirieren und unterstütze damit dein Kind in der Berufswahl. Auch generell Interessierte sind willkommen (Berücksichtigung nach Eingang). Jeweils 14 Uhr. Treffpunkt beim Haupteingang an der Wand «Steig ein. Steig auf.» Dauer maximal 1 Stunde. Kostenlos.

