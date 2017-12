Mercer akquiriert Promerit

Für Mercer ist dies ein wichtiger Schritt, um Unternehmen im Hinblick auf die wachsenden Herausforderungen in einer digitalisierten Welt noch besser zu unterstützen. Neue Technologien, die Globalisierung und der demografische Wandel zwingen Unternehmen dazu, ihr Business-Modell anzupassen und auf die neuen Anforderungen auszurichten. Das Entscheidende für den Erfolg sind aber die Menschen. Sie machen den Unterschied, sie verwandeln Herausforderungen in Chancen.

People Management und Digitalisierung sind die Kernkompetenzen von Promerit. Das Unternehmen ist in Deutschland Marktführer, was die Implementierung und Integration von HR-Cloud-Systemen angeht. Mercer unterstützt Unternehmen nicht nur in den Bereichen betriebliche Altersversorgung und Investments, sondern die Dienstleistungspalette reicht über M&A bis hin zu Vergütung, Auslandsentsendungen und Talent-Strategie.

«Durch die Akquisition bündeln wir unsere Stärken. Unsere Kunden profitieren künftig noch mehr von der Kombination aus lokaler Expertise und globalem Know-how sowie von innovativen und digitalen Lösungen. Die Innovationsstärke von Promerit im Bereich Transformation und Digitalisierung wird sich auch auf unsere anderen Geschäftsbereiche positiv auswirken», erklärt Achim Lüder, Geschäftsführer von Mercer in Deutschland.

«Promerit und Mercer - das heisst doppelter Antrieb für die Business- und HR-Transformation. Wir ergänzen uns nicht nur hervorragend, sondern wir teilen auch die gleichen Werte, das grosse Engagement für unsere Kunden und die Leidenschaft, Menschen zu bewegen. Gemeinsam sind wir der ideale Partner für Unternehmen auf ihrem Weg in die digitale Zukunft. Dabei stellen wir den Mensch in den Mittelpunkt», so Kai Anderson, Gründungs- und Vorstandsmitglied von Promerit. Die Bedingungen der Vertragsvereinbarung wurden nicht bekannt gegeben, und der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigung.

