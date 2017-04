Mensch und Maschine – Kooperation statt Konkurrenz

Besser entscheiden dank künstlicher Intelligenz.

Doch was genau können Software und Algorithmen leisten - zum Beispiel in der Berufseignungsdiagnostik und welche Vorteile hat der Einsatz der Technik? Werden die menschliche Begegnung und auch die Expertise von externen Dienstleistern dadurch überflüssig?

Im Verhältnis zwischen Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden zeichnen sich bedeutsame Veränderungen ab, die von beiden Parteien mehr Agilität und Kreativität erfordern. In Zukunft werden auch komplexere Aufgaben (nicht nur Food-Delivery oder Taxifahrten) häufiger von (Projekt-)Gruppen erledigt, die mehrheitlich aus freischaffenden Mitarbeitenden bestehen werden. Dann werden Unternehmen darauf angewiesen sein, dank digitaler Kompetenzprofile rasch und sicher zu entscheiden, ob eine Person sowohl die fachlichen Kompetenzen als auch die notwendigen «Soft-Skills» mitbringt, um die Vorhaben im Projektpool (wie heute bei Crowdworking-Plattformen) zu bewältigen.

Komplexität reduzieren hilft Fehler vermeiden

Menschen sind in vielerlei Hinsicht unglaublich begabte Wesen, aber in mindestens zweierlei Hinsicht völlig untauglich. Dies gilt vor allem, wenn eine grosse Anzahl Informationen zu verarbeiten und realistisch einzuschätzen ist und wie gut wir Komplexität durchdringen. Je komplexer eine Materie, desto mehr neigt der Mensch zu Verallgemeinerungen und auch Fehleinschätzungen. Denn wie liesse sich sonst erklären, dass es noch Menschen geben soll, die trotz quasi linearem Anstieg der Erdtemperatur seit mehr als 100 Jahren noch immer das Gefühl haben, das käme alles schon ohne grösseren Aufwand in Ordnung.

Klug konzipierte softwarebasierte «Decision Support Systeme» nehmen uns keine Entscheidungen ab, sondern liefern alle (aufbereiteten) Grundlagen, damit wir fundierte Beschlüsse fassen können. Solche Systeme fördern also menschliche Stärken und schwächen Mankos ab.

Ressourcen besser nutzen

Bereits heute wird an Systemen gebaut, die durch «objektiv» messbare Merkmale (Tonfall, Mimik, neurobiologische Messungen) die Persönlichkeit, das Verhalten und die Einstellungen von Menschen erfassen. Wieso sollen also Eignungsdiagnostiker der Zukunft Ressourcen verschwenden, um mit Mühe und geringerer Zuverlässigkeit Eigenschaften von Personen einzuschätzen, die günstiger, rascher und präziser von einer Maschine gemessen werden können?

Auch die Berufseignungsdiagnostik wird also den Sprung zum Quartärsektor der Wirtschaft vollziehen, denn dies wird aufgrund einer erhöhten Variabilität der Beschäftigungsverhältnisse und Frequenz des Abklärungsbedarfs zur notwendigen Bedingung, um am Puls der Zeit zu bleiben.

Wird menschliche Begegnung überflüssig?

Es ist tatsächlich so, dass ein Teil der heutigen Tätigkeit von Berufseignungsdiagnostikern überflüssig wird und damit eine Rollenveränderung - wie in anderen Berufsfeldern auch - unausweichlich scheint. Die menschliche Begegnung könnte aber sogar an Bedeutung gewinnen, denn sie soll dann helfen, wenn es gilt, aus einer Datenflut sinnvolle Zusammenhänge zu erschliessen, die der Beratungsqualität zuträglich sein werden.

Eine Analogie zur Medizin zeigt auf, in welche Richtung es hier gehen wird: Der Einsatz des künstlichen Intelligenzsystems «IBM Watson» erlaubt es in der medizinischen Diagnostik schon heute, Zusammenhänge herzustellen, die menschliche Ärzte kaum entdeckt hätten. Die Mediziner verlieren damit weniger Zeit in der Identifikation eines Problems, stellen aber akkuratere Diagnosen und können ihre Energie auf die Behandlung des Problems bzw. die Betreuung der Patienten konzentrieren.

Speziell beim Recruiting und in der Eignungsdiagnostik trifft das Phänomen zu, dass Algorithmen immer nur so gut sind, wie der Mensch, der sie programmiert. Und es ist am Schluss immer der Mensch, der darüber entscheidet, welchen Gestaltungsspielraum der Maschine überlassen wird. Wenn also beispielsweise ein Arbeitgeber gezielt junge, männliche Talente mit bestimmten Eigenschaften sucht, wählt die Maschine entsprechend aus - und es kann damit auch Diskriminierung stattfinden. Fakt ist aus psychologischer Sicht: Die Diskriminierung ist beim Menschen systemimmanent. Wenn ich einer Person begegne, unterscheide ich zum Beispiel sofort zwischen Frau und Mann, jung oder alt; das lässt sich nicht einfach abstellen.

Um in der Personalauswahl mehr Diversität und Chancengleichheit zu fördern, spricht in Zukunft alles für eine Berufseignungsdiagnostik, die über mehr und zuverlässigere Daten zu Personen verfügt und durch intelligente Systeme bessere Entscheidungsgrundlagen liefert. Beruflich relevante Fähigkeiten und Kompetenzen lassen sich heute schon zuverlässig und professionell über softwarebasierte Assessments erfassen. Entscheidungen auf Basis dieser intelligent erhobenen und zusammengeführten Daten trifft nach wie vor der Mensch.

Leserkommentare

Name *

E-Mail *

Titel *

Kommentar *

Spamschutz





No comments