Linguista neu auch in Luzern

Am 19. Oktober 2017 eröffnet Linguista Sprachaufenthalte ihre sechste Filiale im Herzen von Luzern.

Nach über 30 Jahren Präsenz auf dem Schweizer Sprachreisemarkt expandiert Linguista Sprachaufhalte. So ergänzt die Filiale in Luzern die bereits bestehenden Beratungs- und Verkaufsstellen in Zürich, Basel, Bern, Aarau und Winterthur.

Neben einem grossen Online-Auftritt mit Möglichkeiten zur Buchung übers Internet setzt Linguista Sprachaufenthalte auch auf die persönliche Betreuung der Kunden. Die Beratung wird besonders geschätzt, weil individuelle Reisen zusammengestellt werden können oder Kunden sich bei der Wahl der passenden Sprachschule von einem erfahrenen Team beraten lassen können.

Claudio Cesarano, CEO der Media Touristik AG und Linguista Sprachaufenthalte sagt: «Es freut uns, dass wir nun auch ganz nahe bei unseren Kunden in der Innerschweiz unsere Beratung anbieten können. Unsere persönliche Beratung und Betreuung wird sehr geschätzt und wir möchten diesen Service so vielen Kunden wie möglich bieten.»

