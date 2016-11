Lesung zum Thema Zeit

«Die Zeit wurde erschaffen, um das Leben der Menschen zu bereichern.» - Ivo Muri.

Aussagen, welche Ivo Muri, Unternehmer und Zeitforscher am 9. Dezember 2016 in Sursee an der Lesung aus seinen drei Büchern «Die drei Arten von Zeit», «Die Uhr» und «Kleptokratisches Manifest» erläutern wird.

Es herrscht Verwirrung, wenn Menschen über die Zeit sprechen. Was ist eigentlich Zeit? Warum erscheint es uns so schwer, der zunehmenden Zeitarmut wirkungsvoll zu begegnen? Diesen und anderen Fragen rund um die Themen Zeit, Geld und Demokratie hat sich Ivo Muri im Rahmen seiner Forschungsarbeiten gewidmet.

Mit seinen heutigen Erkenntnissen zeigt er uns einen Weg auf, wie wir eine Wirtschaft bilden können, die das Wohlergehen des Menschen ins Zentrum stellt.

An der Lesung in Sursee wird Ivo Muri nebst den Gedanken und Erläuterungen zum Inhalt seiner Bücher weitere spannende Themen ansprechen, welche sich auf die heutige wirtschaftliche und gesellschaftliche Situation in der Schweiz beziehen.

Details zur Lesung:

Datum: 9. Dezember 2016

Zeit: 17:00 - 18:30 Uhr

Ort: ZEIT AG, Glockenstrasse 1, 6210 Sursee, 2. OG

Anmeldung:

Tel.: +41 41 926 99 99

E-Mail: zeitzeichen@zeitag.ch

