Lernen in der digitalen Schul-Cloud

Digitales Lernen und die Nutzung mobiler Endgeräte scheitern oft an einer starren und wenig lernförderlichen IT, am Wartungsaufwand und datenschutzrechtlichen Problemen. (Foto: Pixabay)

Unterricht vorbereiten, mit Klassenkameraden an einem Referat arbeiten, Eltern informieren - mit einer Cloud können Schüler und Lehrer diese Aufgaben nicht nur in der Schule, sondern auch unterwegs oder zu Hause erledigen.

Digitales Lernen und die Nutzung mobiler Endgeräte scheitern oft an einer starren und wenig lernförderlichen IT, am Wartungsaufwand und datenschutzrechtlichen Problemen. Lösungen wie WebWeaver School schaffen einfache Abhilfe: Die Lernplattform bietet eine professionell betriebene und sicher in Deutschland gehostete «Private Cloud». Auf ihrer Grundlage binden Schulen und Schulträger schulische wie private Mobilgeräte auf einfache Art und Weise ein.

Das Bistum Münster setzt als grosser Schulträger bereits seit vier Jahren in allen zugehörigen Schulen auf WebWeaver School. Die Verbindung von sicherer SchulCloud, schnellem Internet und mobilen Geräten vereinfacht die schulinterne und schulübergreifende Kommunikation und Organisation, unterstützt das teamorientierte Lernen und die intensive Nutzung digitaler Medien.

DigiOnline stellt die Lernplattform WebWeaver School in Halle 1 an Stand B3 vor.

