Lernen durch Geschichten

Ayse und ihre Freunde: Zusammen meistern sie die täglichen Herausforderungen, auch in Sachen Ökonomie. (Foto: ModernLearning)

Heldensagen, Märchen, Fabeln: Die Vermittlung von Wissen in Form von Geschichten ist so alt wie die Menschheit selbst. Kein Wunder, schliesslich berühren, fesseln und begeistern erzählte Inhalte und lassen sich viel besser in Erinnerung rufen als nüchterne Fakten.

Das vom BMBF geförderte Projekt «Digitale Narration als innovativer didakti¬scher Ansatz für eine ökonomische Bildung im Handel» (DiNöB) der ModernLearning GmbH macht sich dies zunutze. Das Projekt ermöglicht es Auszubildenden im Handel, einen neuen Zugang zu komplexen ökonomischen Themen zu erhalten.

Mit Hilfe von Geschichten, in denen es um die Auszubildenden Ayse, Sophia, Ben und Johannes geht, die in einer Berliner Wohngemeinschaft ihren Lebensalltag bestreiten, wird die Relevanz wirtschaftlicher Zusammenhänge für das eigene Leben dargestellt. Ein zentrales Konzeptziel ist der damit verbundene starke Bezug zur konkreten Lebens- und Arbeitswelt der Lernenden.

Jedes Thema entspricht dabei einer von insgesamt 17 Online-Lerneinheiten, die jeweils aus mehreren Teilabschnitten bestehen. Zu Beginn jeder Episode sehen die Lernenden ein kurzes Video, in dem ein Teil der Geschichte erzählt wird. Im Anschluss daran können sie interaktive Aufgaben, Aufgabenblätter für den Präsenzunterricht und ein abschliessendes Quiz lösen.

Die Zielgruppen sind Auszubil¬dende der Berufe Verkäufer/in, Kaufmann/-frau im Einzelhandel und angehende Führungskräfte.

Die ModernLearning GmbH stellt das Projekt in Halle 1 an Stand E80 vor.

