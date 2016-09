LEARNTEC 2017: Die Zukunft des Lernens im Fokus

Kongressprogramm für die LEARNTEC 2017 steht

Mehr als 7.000 HR-Entscheider und IT-Verantwortliche aus aller Welt erfahren auf der LEARNTEC, wie der Wandel hin zu einer digitalen Lernkultur gestaltet wird und die Lernwelt jetzt und in Zukunft aussieht.

Kongressprogramm zeigt Blick in die Zukunft der digitalen Bildung

Auch in der Jubiläumsausgabe bietet die LEARNTEC eine Bühne für international gefragte Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft. Mehr als 120 Referenten und Moderatoren diskutieren an den drei Kongresstagen über aktuelle Themen und stellen erfolgreich umgesetzte Konzepte vor. Der Kongress der LEARNTEC 2017 widmet sich dem Thema «Zukunft Lernen: Lernwelten neu denken». Er behandelt das Spannungsfeld zwischen modernen technischen Möglichkeiten und dem Menschen im Mittelpunkt der digitalen Lernszenarien.

Ein besonderes Highlight erwartet die Besucher bereits am ersten Tag: Futurist, Analyst und Speaker Elliott Masie aus den USA mit seiner Keynote zum Thema «Learning Trends, Shifts and Disrupters». Auch die Diskussionsrunde zum Thema «Zukunft der Bildung - Deutschland als digitales Entwicklungsland», an der unter anderem Markus Beckedahl, Chefredakteur von Netzpolitik.org teilnehmen wird, und die Keynote von Prof. Dr. Dr. Gerhard Roth, Professor für Verhaltensphysiologie und Entwicklungsneurobiologie am Institut für Hirnforschung der Universität Bremen zu «Lernen und Gedächtnisleistungen im älteren Gehirn» gehören zu den Höhepunkten des Kongresses. Das umfangreiche Kongressprogramm der LEARNTEC 2017 ist ab sofort unter www.learntec.de/kongressprogramm verfügbar.

Tickets ab sofort online erhältlich

Vergünstigte Tages- und Dauerkarten für die Fachmesse und den Kongress der LEARNTEC 2017 können im Online-Ticketshop unter www.learntec.de erworben werden. Die vergünstigten Tickets sind noch bis zum 12. Dezember 2016 erhältlich.

Leserkommentare

Name *

E-Mail *

Titel *

Kommentar *

Spamschutz





No comments