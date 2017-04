Karriere nach 50 – von Opfern und Tätern

Andrea Mutzner

Fazit: Arbeitnehmende über 50 brauchen besseren Schutz. Das ist unbestritten.

Aber dennoch: Gerade im Kaderbereich fehlt in dieser Diskussion eine weitere - zentrale - Dimension, nämlich Begriffe wie «Mehrwert und Proaktivität». Oder plakativ ausgedrückt «Vom Opfer zum Täter».

Was ändert sich denn eigentlich, wenn man plötzlich eine 5 vorne dran hat beim Alter? Beim Überschreiten der ominösen Schwelle verspürt man selbst keine Veränderung. Klar nimmt z.B. die Sehkraft im Nahbereich schon seit einigen Jahren leicht ab. Aber nun kommen neue, ungewohnte Reaktionen vom Arbeitsmarkt oder von internen Stellen in der Firma zum Thema «Karriere nach 50» dazu. «Magst Du denn nochmals einen Karriereschritt wagen? Das kannst Du doch in dem Alter glatt vergessen». «Ja aber jetzt nimmst Du es doch nicht mehr «so gääch». «Traust Du Dir das noch zu? Dafür bist Du doch zu alt!» Und mit dem Salär musst Du es gar nicht probieren - Du bist doch viel zu teuer!» Aber Spitzenleistungen werden nach wie vor von Ihnen erwartet.

Solche Vorurteile sind bei allen Playern im Markt zu finden. Die rekrutierende Firma, die Personalvermittler/Headhunter. Führungskräfte, die Bedenken haben, ältere, «schwierige» Mitarbeitende einzustellen oder zu befördern. Bei Kollegen, Freunden, die mitleiden und auch bei den Betroffenen selbst.

Fakt ist: der Arbeitsmarkt für ü50 - insbesondere auf Kaderstufe - ist anspruchsvoller. Die Demografie zeigt auch warum. Noch nie haben so viele 50+ gleichzeitig gelebt und gearbeitet. Die Konkurrenz innerhalb dieser Altersgruppe ist deshalb gross. Neu kommt eine Konkurrenzgruppe dazu, der man bis vor kurzem selbst angehört hat: die Jungen, die ambitionierten Nachwuchskräfte. Mehr und mehr tritt man bei Neubesetzungen von Kaderstellen in Konkurrenz mit Jüngeren und immer öfter werden «Junge» den erfahrenen Kräften vorgezogen.

Fakt ist aber auch, dass mit 55 und mehr noch spannende Karriereschritte möglich sind.

Die Karrieretreiber für 50+ Kader sind aber definitiv anders. Entsprechend kann man nicht erwarten, dass man mit konventionellen Bewerbungen auf publizierte Stelleninserate erfolgreich sein wird, weil höchst selten ausdrücklich 50+ Kandidaten gesucht werden. Absagen sind die logische Folge - gefolgt von Frust, Enttäuschung, Panik, Resignation. Und schnell finden Sie sich in einer gefährlichen Opferhaltung.

Opfer haben Erfahrung - Täter bringen Mehrwert:

Der Kanton Aargau hat mit seiner Kampagne Schritte in die richtige Richtung gemacht. Alter soll kein Thema sein, die Anzahl Jahre Erfahrung zählt. Das ist aber noch nicht konsequent, 35 Jahre in der Firma zählen NICHTS. Entscheidend ist, welchen Wert / Mehrwert Sie mit dieser Erfahrung bewirken können (im Gegensatz zur jüngeren Konkurrenz).

Opfer sind teuer - Täter sind wertvoll

Wenn Sie sich auf Stellen bewerben, die auch weniger gut qualifizierten Kandidaten zugänglich sind, finden Sie sich automatisch im kompetitiven Nachteil. Entsprechend haben aber mehrwertorientierte Bewerber weniger Konkurrenz und haben gute Argumente für ein angemessenes Salär. Die Anzahl geeigneter Stellen ist zwar geringer, die Erfolgschance aber definitiv höher.

Opfer schreiben Bewerbungen - Täter führen Gespräche

Es wird eine «self-fulfilling prophecy», wenn Sie schon beim Absenden einer Bewerbung wissen, dass Sie wieder eine Absage bekommen. Weniger ist definitiv mehr! Investieren Sie Ihre Energie in Gespräche mit Menschen, die Ihnen Wege zum Ziel aufzeigen können. Sie brauchen also klare Zielvorstellungen.

Opfer verlassen sich auf Andere - Täter nehmen das Steuer in die Hand

Hören Sie auf, sich in Schlangen anzustellen und auf das kommende Urteil zu warten. Vermeiden Sie, in eine Opferhaltung zu kommen und nehmen Sie Ihr Geschick selbst in die Hand. Alle haben einzig-artige Fähigkeiten, Kenntnisse und Eigenschaften, die man kennen und gezielt ins Spiel bringen muss und die man nur mit der richtigen Anzahl Jahre Erfahrung wirksam in Mehrwert verwandeln kann.

Von der Karriere zur Lebenskarriere

Täter suchen aktiv eine passende Aufgabe, wo sie ihren Mehrwert einbringen können. Das gehört zu den anspruchsvollsten Kürübungen im Markt. Gerade Kaderpersonen zwischen 50 und Pensionsalter verharren häufig an ihrer Stelle oder einer antiquierten Karrierevision, obwohl dies gar nicht mehr ihren veränderten Wert- und Sinnvorstellungen entspricht.

Die Gestaltung der Karriere nach der Karriere beginnt schon früher. Spätestens mit 55 sollte man klare Vorstellungen oder Szenarien vom Leben nach der Pensionierung und über die nötigen Vorbereitungsschritte haben. Denn gemäss den heute bekannten Durchschnittszahlen für die Lebenserwartung haben Sie mit 55 noch mehr Jahre nach der Pensionierung zu erwarten, als in der verbleibenden Restkarriere im Beruf.

Andrea Mutzner verfügt über grosse Erfahrung in der Begleitung von Kaderpersonen in anspruchsvollen Karrieresituationen. Als «Karrieredoktor» hat er es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen in ein erfolgreiches Leben nach 50 zu begleiten, wo Restkarriere und Pensionierung fliessend ineinander übergehen. Erfolgreich älter werden heisst die Devise - mit Übergängen vom Beruf zur Berufung und Erfüllung.

Mehr dazu im Anhang.

Leserkommentare

Name *

E-Mail *

Titel *

Kommentar *

Spamschutz





No comments