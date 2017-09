Jobwechselatlas von XING zeigt Wechselbereitschaft von Berufstätigen

Der Schweizer Arbeitsmarkt brummt: Die Zahl der gemeldeten offenen Stellen lag gemäss SECO im August bei 12'439, die Arbeitslosenquote verharrt auf tiefem Niveau. Für Arbeitgeber wird der Fachkräftemangel damit zu einer immer grösseren Herausforderung. Wie gewillt sind Berufstätige in einem solchen Umfeld tatsächlich, einen Stellenwechsel in Betracht zu ziehen? Das berufliche Online-Netzwerk XING hat den interaktiven «XING Jobwechselatlas» (https://spielraum.xing.com/2017/09/jobwechselatlasvon-xing/) publiziert und zeigt unter anderem, wo die Erwerbstätigen mit der höchsten Wechselbereitschaft zu finden sind, wie alt sie sind und welcher Berufsgruppe sie angehören. Zur Erstellung des XING Jobwechselatlas wurden Millionen von Profilinformationen ausgewertet und die Wechselbereitschaft mit Hilfe eines Algorithmus berechnet. Eine begleitende Umfrage unter den mehr als 12 Millionen XING-Mitgliedern im DACH-Raum zeigte zudem: Jeder Zweite ist offen für einen neuen Job.

XING hat die wahrscheinliche Wechselbereitschaft der Mitglieder auf Basis von Profilinformationen errechnet und in einem interaktiven «XING Jobwechselatlas» (https://spielraum.xing.com/2017/09/jobwechselatlas-von-xing/) veröffentlicht. Ein Algorithmus vergleicht dazu ähnliche Profile miteinander und erkennt so, wie wahrscheinlich ein baldiger Jobwechsel ist. Als Kriterien werden dabei auch ein gesteigertes Interesse an Stellenanzeigen, die Branche und das Tätigkeitsfeld zur Berechnung der Wechselbereitschaft herangezogen.

Der XING Jobwechselatlas zeigt die Wechselbereitschaft der Erwerbstätigen in den verschiedenen Regionen der Deutschschweiz. Darüber hinaus kann nach Geschlecht, Altersgruppe sowie Position, Branche und Tätigkeitsfeld unterteilt werden (aufsteigende Skala von 0 bis 1, je höher der Wert, desto grösser die Wechselbereitschaft):

• Wechselmotivation in Zürich am höchsten: Die Region Zürich zeigt die höchste Wechselmotivation (0,45). Die übrigen Deutschschweizer Regionen liegen mit einem leicht tieferen Wert von 0,44 gleich auf. Deutlich abfallende Regionen, wie sie in Teilen Deutschlands und Österreichs zu finden sind, gibt es in der Deutschschweiz nicht.

• Altersgefälle: Mit dem Alter sinkt die Bereitschaft für einen Jobwechsel stetig. Während in der Altersgruppe der 18-29-Jährigen ein hoher Wert von 0,55 vorliegt, befindet sich dieser bei den 40-49-Jährigen nur noch bei 0,50 und bei der Gruppe 50+ bei 0,43. Bemerkenswert: Die Wechselbereitschaft von Berufstätigen im Alter von über 50 Jahren liegt in der Schweiz deutlich höher als in Deutschland (0,39) und Österreich (0,37).

• Geschlecht: Männer (0,45) zeigen der Auswertung zufolge insgesamt eine leicht höhere Wechselmotivation als Frauen (0,44). Etwas stärker ausgeprägt ist der Unterschied in der Region Ostschweiz und Graubünden, wo der Wert für Männer bei 0,45 und für Frauen bei 0,43 liegt. Damit ist die Situation in der Schweiz genau umgekehrt wie in Deutschland. Beim nördlichen Nachbarn weisen weibliche Erwerbstätige eine insgesamt höhere Wechselmotivation auf.

• Position: Nicht überraschend verfügen Berufseinsteiger über eine hohe Wechselmotivation (0,54). Der Wert steigt für Erwerbstätige im mittleren Management dann noch einmal leicht an (0,55), beträgt auf Direktorenstufe aber nur noch 0,45. Besonders hohe Wechselmotivation zeigen Manager in den Regionen Zürich (0,56) und Mittelland (0,56).

• Branche: Deutliche Unterschiede zeigen sich zwischen den Branchen. Erwerbstätige aus dem Bereich Architektur und Bauwesen (0,44) zeigen wenig Motivation, einen neuen Job anzunehmen - anders als in der wechselfreudigen Branche Beratung und Consulting (0,52).

• Tätigkeitsfeld: Am stärksten für einen beruflichen Wechsel motiviert sind Marketing- und Werbespezialisten (0,56). Insbesondere in den Regionen Zürich (0,57) sowie Ostschweiz und Graubünden (0,57) weist diese Berufsgruppe hohe Werte auf. An einem beruflichen Wechsel wenig interessiert scheinen Facharbeiter aus Produktion und Handwerk (0,40).

Umfrageergebnisse: Jedes dritte Mitglied auf Jobsuche, jeder Zweite offen für neuen Job

An der im August durchgeführten Umfrage nahmen 933 XING-Mitglieder aus Deutschland, Österreich und der Schweiz teil. Die Ergebnisse zeigen, dass Erwerbstätige im DACH-Raum neuen Jobs gegenüber äusserst aufgeschlossen sind:

• Wechselwunsch: Jeder Dritte (33 Prozent) ist aktiv auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung, jeder Zweite (53 Prozent) ist zwar mit seiner derzeitigen Tätigkeit zufrieden, aber dennoch offen für attraktive Jobangebote.

• Online-Jobsuche: Der Wechselwunsch macht sich im Nutzerverhalten stark bemerkbar. So schauen sich 86 Prozent der Befragten mindestens einmal monatlich die empfohlenen Stellenanzeigen auf XING an, 57 Prozent gar wöchentlich.

• Job gewechselt: Rund jeder Fünfte (19 Prozent) ist bereits dem Ruf eines Personalsuchenden auf XING gefolgt oder hat sich erfolgreich auf einen Job beworben, der im Stellenmarkt veröffentlich wurde.

XING TalentpoolManager: Vorstellung auf der Zukunft Personal in Köln

Die Möglichkeit, sich die wahrscheinliche Wechselbereitschaft eines Mitglieds anzeigen zu lassen, steht Personalsuchenden in Kürze auch im neuen «XING TalentpoolManager» zur Verfügung. Die Funktion unterstützt Personalsuchende bei der ersten Einschätzung, ob ein Arbeitgeberwechsel für den potenziellen Kandidaten in Frage kommt. Der XING TalentpoolManager wird erstmals auf der Fachmesse Zukunft Personal (19. - 21.9.) in Köln vorgestellt.



