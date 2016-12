job and career goes CeBIT: Recruiting von Young und Senior Professionals

Auf der job and career at CeBIT 2017 in Hannover treffen Fach- und Führungskräfte aus dem IT-Bereich sowie Hochschulstudenten und Absolventen auf attraktive potenzielle Arbeitgeber. Photo credit: NEC Corporation of America via Foter.com

Sie erfasst alle Bereiche, beeinflusst Arbeitswelt und Privatleben gleichermaßen. Die IT-Branche ist einer der wichtigsten Treiber des technologischen Wandels, ist ihm gleichzeitig aber auch selbst ausgesetzt. Der Bedarf an IT-Fachkräften ist ungebrochen hoch. Der Branchenverband Bitkom beziffert die Anzahl der offenen Vakanzen mit IT-Schwerpunkt aktuell auf 51.000 Stellen. Die Recruiting-Plattform job and career at CeBIT 2017 hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Branche bei der Besetzung vakanter Stellen zu unterstützen und als zentrale Anlaufstelle für die Vermittlung von Arbeitnehmern zu dienen.

Auf der job and career at CeBIT 2017 in Hannover treffen Fach- und Führungskräfte aus dem IT-Bereich sowie Hochschulstudenten und Absolventen auf attraktive potenzielle Arbeitgeber. Im letzten Jahr informierten sich fast 30.500 Fachbesucher im job and career Bereich der CeBIT, der weltweit wichtigsten Veranstaltung für die Digitalisierung von Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft, über die Themen Bewerbung und berufliche Orientierung, lernten Arbeitgeber kennen und besuchten Vorträge rund ums Thema Karriere sowie zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung (Quelle: Besucher-Umfrage CeBIT 2016).

job and career weiter auf Erfolgskurs

job and career ist in Halle 11 angesiedelt, direkt neben Scale 11, der viel besuchten Startup-Plattform der CeBIT. Vier Monate vor Veranstaltungsbeginn sind bereits über 70 Prozent der Ausstellungsfläche belegt. Branchengrößen wie ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG, AMADEUS FIRE AG, Bayer Business Services GmbH, Bundeswehr, Carl Zeiss AG, Deutsche Bundesbank, Deutsche Telekom AG, Hermes Europe GmbH, Idealo Internet GmbH, Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg, Kaufland Informationssysteme GmbH & Co. KG und die P3 Group GmbH haben ihre Teilnahme bereits zugesagt. Dabei können Interessierte nicht nur HR-Verantwortliche, sondern auch «zukünftigen Kollegen» aus den Fachabteilungen antreffen. Auf mehr als 3.000 m² Ausstellungsfläche erhalten Besucher einen umfassenden Überblick über mögliche Arbeitgeber der IT-Branche und darüber hinaus.

Vielseitige Programmpunkte

Neben attraktiven Unternehmen und karrierespezifischen Fachvorträgen bietet die job and career 2017 neue Highlights: Etwa mit einer interaktiven BEWERBER ARENA und einer eigenen CAREER NETWORKING PARTY, die am 23. März 2017, dem vorletzten Messetag abends stattfindet.

