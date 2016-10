Joël Robuchon steht Pate für die neue EHL-Master Class in Culinary Arts

Philippe Gobet (links), Joël Robuchon (rechts). (Foto: EHL)

Das sechsmonatige Zertifikatsprogramm zu erweiterten Aspekten der Gastronomie und der Kochkunst beginnt im Februar 2017 an der Ecole hôtelière de Lausanne (EHL). Der Chef persönlich betreut die erste Klasse.

Lernen mit dem Superstar: Als Schirmherr wird der international bekannte Küchenchef Joël Robuchon sein Wissen mit den Studierenden der ersten Master Class in Culinary Arts live vor Ort an der EHL teilen. Der neue Studiengang fördert gezielt die Ausbildung von Spitzenfachkräften in der Speise- und Getränkeindustrie (Food & Beverages, F&B) und beinhaltet Module mit Schwerpunkten auf Management und Unternehmertum.

«Wir sind sehr erfreut, unseren neuen Studierenden diese einmalige Gelegenheit bieten zu können. Aufgrund seiner aussergewöhnlichen Erfahrung und der besonderen Gabe, seine Kenntnisse und seine Philosophie zu vermitteln, ist Joël Robuchon die ideale Person, um unsere Studierenden zu Spitzenleistungen zu beflügeln», freut sich Fabian Fresnel, Dekan an der EHL.

Joël Robuchon ergänzt seinerseits: «Eine meiner Prioritäten besteht darin, meine Erfahrung an künftige Generationen weiterzugeben - sowohl um Kompetenzen zu verankern als auch stetige Innovation zu fördern. Ich bin glücklich, als Pate an einer Institution zu wirken, die Werte wie Perfektion und Disziplin teilt. Die Schule ist bestrebt, Traditionen inmitten eines internationalen Umfeldes zu pflegen, das seinesgleichen sucht.»

Seit Juni 2016 bündeln die Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) und das Internationale Institut Joël Robuchon Erfahrung und Expertise, um ihre Studiengänge in Culinary Arts zu stärken und die Ausbildung von Spitzenfachkräften in diesem Berufsfeld gezielt zu fördern. Die neue Zusammenarbeit schafft die Grundlage für einen konstruktiv-innovativen Austausch zwischen den beiden führenden Ausbildungsstätten. Die gemeinsamen Aktivitäten konzentrieren sich auf verschiedene Themenfelder: So bringt die EHL Fachwissen in Ausbildung und Training ein, während das Internationale Institut Joël Robuchon für die konkrete Umsetzung des Lehrgangs zuständig ist. Ebenso soll ein Austausch von Wissen und Erfahrung sowie möglicherweise von Studierenden und Ausbildungsmethoden stattfinden. Überdies ist ein gemeinsamer MOO-Kurs (Massive Open Online Course) geplant - analog zur bestehenden Zusammenarbeit der EHL mit der Grenoble Ecole de Management im Bereich Geopolitik und Hospitality. Dies beinhaltet auch, dass die EHL ihre akademischen Planungsgrundlagen und Managementsysteme einbringt. Und schliesslich wollen die beiden Partner Prioritäten definieren, wo sie Entwicklungsmöglichkeiten im Ausland - insbesondere in Asien - orten.

Leserkommentare

Name *

E-Mail *

Titel *

Kommentar *

Spamschutz





No comments