IV-Anlehre und praktische Ausbildung nach INSOS: Bundesrat schafft Transparenz

Der Bericht widerspiegelt auch die verstärkte Eingliederungsorientierung der IV. (Foto: Pexels)

Jugendliche mit einer starken gesundheitlichen Beeinträchtigung, die nicht in der Lage sind, eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz zu absolvieren, werden von der IV in einer niederschwelligen IV-Anlehre oder Praktischen Ausbildung nach INSOS (Schweizerischer Branchenverband der Institutionen für Menschen mit Behinderung) unterstützt. Der Bericht des Bundesrats gibt einen Überblick über das System der beruflichen Grundbildung in der Schweiz und die niederschwellige praktisch orientierte Berufsbildung. Er zeigt auch die Entwicklung der Zusprachen an Jugendliche, die eine solche erstmalige Berufsausbildung gemacht haben, und nennt Zahlen zur Entwicklung der Kosten und zur Ausbildungsdauer. Im Weiteren verweist er auf die vorgesehenen Massnahmen der Reform «Weiterentwicklung der IV».

Mit dem Bericht erfüllt der Bundesrat Postulate von Nationalrat Christian Lohr (13.3615) und Nationalrätin Christine Bulliard-Marbach (13.3626).

