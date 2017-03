IT-Branche ist top: 10,3% mehr Stellenangebote im März

Die Top-Berufsgruppen in dieser Branche verzeichneten sogar ein Wachstum zwischen 11,2% und 20,2%.

Besonders hoch war die Nachfrage nach IT-Sicherheitsexperten und Softwaretestern.

In der Schweiz stiegen die Stellenangebote zwischen Februar und März 2017 um 2,5% und um 7,6% im Quartal (Januar bis März 2017). Im deutschsprachigen Raum wurde der grösste Zuwachs (+3,0%) an Stellenangeboten verzeichnet, was vor allem auf den Kanton Zürich (+6,9%) zurückzuführen ist. In der Westschweiz gingen die Stellenangebote leicht zurück (-0,6%).

«Wir beobachten ein starkes Wachstum bei Stellenprofilen, wo es um Risikominimierung, intelligente Lösungsfindung, Rationalisierung von Betriebsabläufen und Entwicklung von Geschäftsmöglichkeiten geht. Viele Bewerber erhalten mehrere Jobangebote aus den Bereichen IT, Engineering, B2B-Sales, Onlinemarketing sowie Logistik und Bestandsplanung. Die Arbeitgeber müssen deshalb sehr gezielt vorgehen und ihre Angebote schnell unterbreiten», erklärt Nicolai Mikkelsen, Director bei Michael Page.

