IT-Branche dominiert die Stellenangebote: +43,7% Zuwachs seit Jahresbeginn

Top-Berufsgruppen

Der Zuwachs in diesem Bereich betrug +43,7% seit Jahresbeginn (Januar bis November 2017), zwischen Oktober und November lag er bei +3%. Auch die drei Berufsgruppen mit dem grössten monatlichen Zuwachs (Oktober bis November 2017) entfielen auf die IT-Branche.

«Wir beobachten eine starke Nachfrage nach Fachkräften mit Erfahrung sowohl im IT-Bereich als auch im Bankwesen - besonders gefragt sind Spezialisten, die das Bindeglied zwischen Entwicklern und Geschäftsbetrieb bilden», sagt Charles Franier, Executive Director bei Michael Page.

Die schweizweit ausgeschriebenen Stellen stiegen zwischen Oktober und November 2017 um +0,5%, der Zuwachs seit Jahresbeginn betrug 24,9%. In der Deutschschweiz und in der Romandie nahm die Anzahl der Stellenausschreibungen um +0,5% zu, bei einem Zuwachs seit Jahresbeginn um +25,3% bzw. +23,9%. Am stärksten fiel das Wachstum im Mittelland aus, mit einer monatlichen Zunahme von 3,8% und einem Zuwachs seit Jahresbeginn um 35,9%.





Leserkommentare

Name *

E-Mail *

Titel *

Kommentar *

Spamschutz





No comments