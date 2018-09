Internationaler Berufsbildungskongress 2014, 2016 und 2018

Enge Verbindung zwischen Bildung und Wirtschaft. (Foto: Pexels)

Im Juni 2018 versammelte sich die internationale Fachwelt zum dritten Mal am Internationalen Berufsbildungskongress in der Schweiz. Damit wurde nach 2014 und 2016 die Kongressreihe erfolgreich abgerundet. Mit dem Ziel, die Berufsbildung international zu stärken, etablierte sich der Kongress im Laufe der Jahre als Plattform für Vernetzung und Austausch in der globalen Berufsbildungsszene.

Mehr dazu finden Sie im Anhang.

