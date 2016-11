Internationale Studie zu Englischkenntnissen: Schweiz immer noch deutlich hinter Deutschland und Österreich

Ranking Europe

Das ist das Ergebnis der sechsten Ausgabe des EF English Proficiency Index (EPI), einer in 72 Ländern durchgeführten Studie des weltweit grössten Anbieters für internationale Bildungsprogramme EF Education First. Die Schweiz verbessert sich im Vergleich zum Vorjahr um 5 Plätze und liegt neu auf Rang 14. Parallel zum EF EPI erscheint 2016 auch wieder eine Neuauflage des auf Englischkenntnisse in Unternehmen fokussierten EPI-c. Hier fällt unter anderem auf, dass Mitglieder des mittleren Managements generell besser abschneiden als deren Vorgesetzte.

Auf den ersten zehn Positionen des EF EPI sind auch 2016 fast ausschliesslich europäische Länder zu finden. Einzige Ausnahme ist Singapur auf Platz 6. Spitzenreiter ist Holland mit 72,16 Punkten, direkt gefolgt von Dänemark (71,15). Vorjahressieger Schweden ist auf den dritten Platz zurückgefallen (70,81).

Die Schweiz rangiert mit 60,17 Punkten auf Platz 14 - hinter den Philippinen (60,33) und vor Portugal (59,49). Gegenüber 2015 konnte sich die Schweiz um fünf Positionen verbessern. Damit liegt sie zwar weiterhin hinter ihren deutschsprachigen Nachbarn Österreich (Rang 8) und Deutschland (Rang 9), ist aber deutlich besser klassiert als Italien (28) und Frankreich (Rang 29).

Punkto Geschlecht zeichnet sich in der Schweiz dasselbe Bild ab wie im internationalen Vergleich: Frauen schneiden bei den Englischkenntnissen generell besser ab. Zudem weist die Studie einen Zusammenhang zwischen den Englischkenntnissen der Bevölkerung eines Landes und dem jeweiligen Pro-Kopf-Einkommen aus. Auch die Verfügbarkeit des Internets und die Bildungsausgaben spiegeln sich im Sprachniveau der einzelnen Länder wider.

Stadtzürcher sprechen am besten Englisch

Regional gibt es in der Schweiz grosse Unterschiede, wobei die Deutschschweiz insgesamt deutlich bessere Resultate erzielt als das Tessin und die Romandie. Angeführt wird die Liste vom Grossraum Zürich. Auf den weiteren Plätzen folgen die Regionen Nordwestschweiz (2), Ostschweiz (3) und Zentralschweiz (4). Im Städtevergleich führt erneut Zürich die Liste an, gefolgt von Winterthur (2), Genf (3) und Bern (4). Schlusslicht ist Lausanne.

«Die Schweizer sprechen gut Englisch, allerdings gibt es noch Luft nach oben, insbesondere im Vergleich zu Deutschland, Österreich und den skandinavischen Staaten», sagt Jennifer Hipfl, Geschäftsführerin von EF in der Schweiz. «Zudem zeigt sich ein deutliches Gefälle zwischen Stadt und Land», so Hipfl. «Gerade für KMUs ist es jedoch wichtig, auch in ländlichen Gegenden sprachlich gut ausgebildete Mitarbeiter zu finden, wenn sie international wachsen möchten.»

Für die Studie EF EPI wurden die Daten drei unterschiedlicher Englischtests ausgewertet, die weltweit von insgesamt 950'000 Erwachsenen in 72 Ländern absolviert wurden.

Business English auf dem Prüfstand: EF EPI-c

Zeitgleich mit dem EF EPI wird dieses Jahr zum dritten Mal der EF EPI-c (English Proficiency Index for Companies) veröffentlicht. Die alle zwei Jahre erscheinende Studie vergleicht das Englisch-Sprachniveau von Unternehmen weltweit. Für den EF EPI-c wurden 510'000 Angestellte von 2'078 Firmen aus 16 Branchen in 40 Ländern getestet.

Top-Management spricht schlechter Englisch als das mittlere Management

Auch beim EF EPI-c schneiden die europäischen Länder am besten ab. Die lateinamerikanischen Staaten bilden das Schlusslicht. Insgesamt verfügen die befragten Mitarbeiter nur über ein mittelmässiges EnglischSprachniveau, wobei weibliche Mitarbeiterinnen - ausser auf Stufe Executive Management - besser Englisch sprechen als ihre männlichen Kollegen. «Auffallend ist, dass Mitglieder des mittleren Managements über bessere Englischkenntnisse verfügen als deren Vorgesetzte im Top-Management», sagt Pius Fellner, Geschäftsführer von EF Corporate Solutions. «Dies ist sicher auf den Generationen-Unterschied und die in jüngster Vergangenheit stark verbesserte Sprachausbildung zurückzuführen.»

Erhebliche Branchenunterschiede

Erstaunlich schlecht schneiden in der Studie die international agierenden Branchen Luftfahrt und Logistik ab. Letztere bildet nach dem Bildungswesen und dem öffentlichen Sektor sogar das Schlusslicht im BranchenRanking. Spitzenreiter sind die Bereiche Consulting & Professional Services sowie Maschinenbau. Für Firmen mit einem Umsatz von 10 bis 60 Milliarden Dollar scheinen Englischkenntnisse besonders wichtig zu sein. Sie erzielten die besten Ergebnisse und liessen internationale Grosskonzerne und kleinere Unternehmen hinter sich.

Das Erfolgsrezept von Innovation heisst Englisch

Die Studie EF EPI-c zeigt, von welcher Relevanz Englischkenntnisse für den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen sind, da sie sich positiv auf Innovationskraft, Transparenz und Geschäftsabläufe auswirken. Auch die Mitarbeiter profitieren, denn gerade in Ländern mit hoher Arbeitslosigkeit können gute Englischkenntnisse dazu beitragen, eine Stelle zu finden oder zu behalten.

Die vollständigen Ergebnisse der Studie EF EPI finden Sie unter www.efswiss.ch/de/epi/. Die ausführlichen Reports sowie Bildmaterial stehen hier zum Download zur Verfügung.

