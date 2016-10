Innovationsgespräch mit der US-Botschafterin an der EHL

Hochrangiger Besuch anlässlich der Podiumsdiskussion an der EHL (v.l.): Michel Rochat (CEO EHL), Suzan G. LeVine (US-Botschafterin in der Schweiz), Eric LeVine (CEO von CellarTracker.com) und Rémi Walbaum (Chief Innovation & Infrastructure Officer an der EHL); Copyright EHL / Florian Dahm.

An der hochkarätig besetzten Gesprächsrunde diskutierten Suzan LeVine, US-Botschafterin für die Schweiz und Liechtenstein, und ihr Mann, Eric LeVine, Unternehmer und Gründer / CEO von CellarTracker.com, mit Dozierenden der EHL - unter ihnen Dr. Margarita Cruz, Dozentin für Strategisches Management und Unternehmertum sowie Dr. Carlos Martin-Rios, Professor für Strategisches Management und Unternehmertum an der EHL.

Eröffnet wurde der gestrige Anlass mit Ansprachen von EHL CEO Michel Rochat und Rémi Walbaum, Chief Innovation & Infrastructure Officer an der EHL. Beide erinnerten die anwesenden Studierenden daran, dass sie «als Führungskräfte der Zukunft» einen Grossteil des Wissens, das sie sich im Rahmen ihrer Ausbildung an der EHL aneignen, ausserhalb des Klassenzimmers erwerben. Wer sich die nötigen Fähigkeiten aneignen wolle, um dereinst als Unternehmer/-in erfolgreich zu sein, komme nicht umhin, nach dem Trial-and-error-Prinzip Dinge auszuprobieren.

Nachdem Botschafterin LeVine die Gelegenheit nutzte, um die anwesenden Amerikanerinnen und Amerikaner dazu aufzufodern, an den Präsidentschaftswahlen vom 8. November 2016 teilzunehmen, lancierte sie die Diskussion mit einer bewundernden, von Respekt geprägten Beschreibung der Schweizer Innovationskultur. In Anlehnung an Herrn Walbaum unterstützte die Botschafterin die Auffassung, aus den eigenen Fehlern zu lernen. Sie wies darauf hin, dass der Erfolg von Silicon Valley auf «der Freiheit zu scheitern und der Freiheit, aus Misserfolgen zu lernen» beruhe.

Das Podium war sich darin einig, dass Denkmuster von Kreativität und Risikobereitschaft in die Ausbildung integriert sein sollten - und dies so früh wie möglich. Die Podiumsteilnehmenden tauschten auch ihre Ansichten über die jeweiligen Stärken und Unterschiede zwischen den europäischen und amerikanischen Unternehmenslandschaften aus, wobei sie regelmässig die jahrhundertealte Erfolgsgeschichte der Schweiz bei der Förderung heimischer Talente hervorhoben.

