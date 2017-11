HTW Chur: Lange Nacht der Karriere

Auf spielerische Weise fit für den Arbeitsmarkt (16.11.2017)

Wie informieren sich Studierende über ihre Karrieremöglichkeiten und wie präsentieren sich Unternehmen ihren potenziellen Arbeitnehmenden? Das Career Center der Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Chur lädt an die zweite «Lange Nacht der Karriere» am 16. November 2017 ein.

Die «Lange Nacht der Karriere» hebt sich durch ein interaktives und spielerisches Programm von klassischen Karriereveranstaltungen ab. Der Abend bietet Gelegenheit, sich in einem ungewöhnlichen Rahmen mit den Themen Berufseinstieg und Laufbahnplanung auseinanderzusetzen: Spiel, Spass und eine informelle Atmosphäre zeichnen diese Veranstaltung aus. Berufsleute erzählen von ihren Werdegängen und Firmenvertreter-/innen tauschen sich mit Studierenden während Wettbewerben und Aktivitäten aus. Der Event ist dadurch sowohl für Studierende wie auch für Unternehmen eine attraktive Möglichkeit, sich in entspannter Atmosphäre zu vernetzen. Er richtet sich an alle Studierenden aller Fachrichtungen ab dem ersten Semester der Fachhochschule aus Graubünden.

Folgende Partnerinnen und Partner engagieren sich vor Ort in der Erlebniszone: 08EINS, Ärzte ohne Grenzen, Circum 360, Education First, Ems Chemie, Graubünden Ferien, Hamilton Bonaduz AG, Inventx, Kantonsspital Graubünden (KSGR), Liechtensteinische Landesbank AG, Müntener & Thomas Personal- und Unternehmensberatung AG, Raiffeisen Schweiz, Rhätische Bahn AG, Schweizer Vereinigung der Sportmanager, Somedia, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung Graubünden, Swiss Olympic, Trumpf Grüsch AG. Parallel dazu finden verschiedene Workshops statt.

Die «Lange Nacht der Karriere» wird vom schweizerischen Career Services Netzwerk CSNCH, bzw. den Career Services der 14 teilnehmenden Hochschulen, in Zusammenarbeit mit Unternehmen, Studierendenorganisationen und weiteren Hochschulangehörigen, organisiert. 2017 beteiligte Hochschulen sind: Hochschule für Wirtschaft FHNW, FHS St.Gallen, Hochschule Luzern, Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Chur, Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, HSR Hochschule für Technik Rapperswil, Università della Svizzera italiana, Universität St.Gallen, Universität Basel, Universität Bern, Université de Genève, Université de Neuchâtel, Universität Zürich, ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

Weitere Informationen finden Sie unter: htwchur.lnoc.ch

Datum: Donnerstag, 16. November 2017

Zeit: 17.30 - 22.00 Uhr

Ort: Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Chur, Pulvermühlestrasse 57, 7000 Chur



