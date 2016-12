HRSE verabschiedet PKO-Präsident Max Becker

Max Becker (Foto: Sinikka Jenni)

Armin Haas, Präsident HRSE, lobt seine ausserordentlichen Verdienste während seiner Amtszeit. Ende Jahr wird Yvan Dellay sein Amt übernehmen.

«Max Becker war ein hervorragender Netzwerker und unermüdlich im Einsatz für die Etablierung der Zertifikatsprüfung», erwähnte Haas an der Verabschiedung im Bildungszentrum Sihlpost. Das HRSE-Zertifikat für die Personalassistentinen und - assistenten ist eine gesamtschweizerische Erfolgsgeschichte, die Becker in seiner Rolle als PKO massgeblich mitgeprägt hat. In seiner Amtszeit konnte diese Zertifikatsprüfung dank dem Netzwerk von Becker in allen Sprachregionen der Schweiz etabliert werden. Als Gründungspräsident der Zertifikatsprüfung war sein oberstes Credo, mit einem kompetenten Team eine qualitativ hochstehende Prüfung anzubieten, die auch von den Arbeitgebern geschätzt wird. «Ein Arbeitgeber, welcher einen Kandidaten mit dem «HR-Zertifikat» anstelle, müsse ich darauf verlassen können, dass die HR-Basics sitzen», erklärte Becker.

2005 hat Armin Becker bei HRSE als Human Resources Swiss Exams begonnen. Im Jahre 2007 entschied der Vorstand, den Lehrstoff dieses Bereichs weiterzuentwickeln und als so genannte «Zertifikatsprüfung» umzuwandeln. Seither haben von den insgesamt 3800 Absolventinnen und Absolventen der Zertifikatsprüfung ungefähr einen Drittel die Berufsprüfung angetreten.

Ein «nein» war jeweils nur ein temporärer Zustand

Neben seinem schnörkellosen E-Mail-Schreibstil war Becker bei seinen Kollegen auch bekannt dafür, dass ein «nein» noch lange kein Grund für das Ende einer Diskussion war. Vielmehr spornte es ihn an, nichts dem Zufall zu überlassen. Der Austausch mit Becker war immer geprägt von hohen Ansprüchen und höchster Motivation. Führung, Einflussnahme und konstruktive Auseinander-setzungen prägten seine Eigenschaften und zeichneten seine ausgesprochenen Führungsqualitäten aus, betonte Haas.

Wechsel zu Online-Prüfungen

Becker wähnte den Wechsel von «paper & pencil» auf «on-line» im Jahre 2005 als wohl eine der grössten Herausforderungen. Dieses Projekt umfasste eine Vorlaufzeit von fast zwei Jahren und erforderte die Koordination mit sehr vielen Beteiligten wie HRSE-Vorstand und Delegierte, Prüfungskommission, Schulen, Experten, IT-Partner, Übersetzer, Standort-Verantwortliche und Prüfungs-Aufsichten.

Becker verlässt sein Amt mit einem lächelnden und weinenden Auge, wie er selbst betonte. Dass in seinem letzten Amtsjahr die Anzahl Absolventen der Zertifikatsprüfung eine Rekordzahl erreichten, erfülle ihn natürlich mit Genugtuung, was aber nicht heisse, dass ihm sein Abschied damit viel leichter falle.

