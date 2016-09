Hohe Unzufriedenheit bei Ingenieuren und Architekten mit den Löhnen

Ein Viertel der Befragten ist mit dem gegenwärtigen Lohn nicht zufrieden. Photo credit: UC Davis College of Engineering via Foter.com

Ingenieure und Architekten verdienen in der Schweiz im Durchschnitt jährlich 117'000 Franken brutto. Dieser mittlere Jahreslohn (Median) hat sich in den letzten sechs Jahren kaum bewegt. Das ist das Ergebnis der neusten Salärerhebung des Berufsverbands Swiss Engineering, an der sich über 3'300 Erwerbstätige jeden Alters beteiligten.

Unter den befragten Ingenieuren und Architekten bezieht ein Viertel weniger als 92'000 Franken, während das bestverdienende Viertel mehr als 140'000 Franken pro Jahr erhält. Die Unterschiede lassen sich primär mit unterschiedlichen Positionen und Funktionen begründen, aber auch mit der Studienrichtung und der Branche. Ferner fällt einmal mehr auf, dass Grossunternehmen tendenziell höhere Löhne zahlen.

Ein Viertel der Befragten ist mit dem gegenwärtigen Lohn nicht zufrieden. Es überrascht vor diesem Hintergrund nicht, dass ein Drittel der Umfrageteilnehmer - in der Altersgruppe ab 55 Jahren sindes sogar fast die Hälfte - heute gemäss eigener Einschätzung nicht mehr in einer klassischen Ingenieur- oder Architekturfunktion arbeiten. Das Salär spielte bei dieser beruflichen Entwicklung gemässAussage der betreffenden Personen eine wesentliche Rolle, nebst den Entwicklungsmöglichkeiten und Arbeitsinhalten in anderen Berufsfeldern. Und es rundet das Bild ab, dass jeder Fünfte, der in einer Ingenieur- oder Architekturfunktion arbeitet, den Wechsel in eine andere Funktion erwägt, etwa in den Finanzmarkt oder die Beratungsbranche. Als Grund Nummer eins wird das Salär genannt. Im Hinblick auf den Fachkräftemangel in den MINT-Berufen ist dies ein Ergebnis, das zu denken geben muss.

Gute Einstiegschancen

Studienabgänger finden unter diesen Umständen relativ leicht eine Stelle. Über die Hälfte der Berufseinsteiger unter den Befragten hatte spätestens zwei Monate nach Studienabschluss eine Stelle auf sicher und verdient im Durchschnitt knapp 82'000 Franken.

