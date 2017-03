Grass & Partner wächst weiter

Gleich vier Neuzugänge auf Senior Berater-Stufe kann der führende Outplacer in der Schweiz vermelden. Photo credit: Foter.com

Neu gehört zum SeniorBeraterteam Ursula Fringer Schai. Die studierte Betriebswirtin mit Führungserfahrung in einer Psychiatrischen Privatklinik und einem öffentlichen Spital verstärkt die Geschäftsstelle in Basel. Die Geschäftstelle St. Gallen ergänzt Denise Schärer. Sie verfügt über einen MAS Coaching & Organisationsberatung des IAP Institut für Angewandte Psychologie und arbeitete früher als Personalbetreuerin bei einer grossen Kantonalbank. Andrea Gassner ist der dritte Neuzugang. Die HRSpezialistin mit Abschluss in Psychologie, Betriebswirtschaft und Publizistik an der Universität Zürich stösst zur Geschäftstelle in Zürich. Die Niederlassung in Bern zählt in Zukunft auf die Kompetenzen von Peter Lüthi. Er hat einen MAS Coaching der Fachhochschule Nordwestschweiz und kennt sich unter anderem in der IT-Branche bestens aus.

