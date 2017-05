Globale Studie zur Vergütungspolitik und Lohntransparenz

Zudem hat die Diskussion um Lohnunterschiede zwischen Mann und Frau zusätzliche Aufmerksamkeit auf das Thema Lohntransparenz gelenkt. Aus diesem Grund führt das Zentrum für Human Resource Management der Universität Luzern (Schweiz) und die School of Management and Labor Relations der Rutgers University (USA) in Zusammenarbeit mit HR Swiss eine internationale Umfrage zur aktuellen Vergütungspolitik und Lohntransparenz in verschiedenen Ländern der Welt (z.B. Deutschland, Finnland, Frankreich, USA) durch.

Der Fragebogen kann in Deutsch, Französisch, Italienisch oder Englisch ausgefüllt werden und dauert ungefähr 20 Minuten. Die Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt und anonymisiert ausgewertet. Als Dankeschön stellen wir Ihnen gerne einen detaillierten Bericht zu den Studienergebnissen in der Schweiz sowie einen globalen Studienreport zur Verfügung.

Bitte klicken Sie auf den folgenden Link um an der Studie teilzunehmen: https://ww3.unipark.de/uc/compensation/Switzerland/?code=3dfbe0606c4ceeb3

Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen den Fragebogen bis spätestens 15. Mai 2017 auszufüllen.

