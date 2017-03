Fünf brandaktuelle Themen im Entsendungsmanagement für 2017

Global agierende Unternehmen fordern die Entwicklung von Führungskräften zunehmend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Auslandserfahrung und globalen Kompetenzen.

In einigen Fällen sehen sich die Verantwortlichen von Mobilitätsprogrammen für ihre Mitarbeiter mit neuen Konzepten konfrontiert, da immer mehr Unternehmen Mitarbeiter im Ausland einsetzen möchten, um weltweit Erfahrungen sammeln zu können. Gleichzeitig scheinen Entwicklungen, die noch vor ein bis zwei Jahren völlig neu waren, mittlerweile gängige Trends zu sein. Natürlich kommen in dynamischen Branchen wie dieser jedes Jahr zukunftsrelevante Themen und Probleme auf - 2017 ist das nicht anders. Die Experten im Entsenungs- und Talent-Management von Crown World Mobility haben im Folgenden einige Schwerpunkte betrachtet, die sich für dieses Jahr als prägend erweisen könnten…

1. Den Gendergap dadurch schliessen, dass mehr Frauen für Auslandseinsätze gewonnen werden

Die Zahl der Frauen, die ins Ausland entsendet werden, steigt nur schleppend. Zwar geht es in einigen fortschrittlichen Unternehmen, Branchen und Regionen schneller als in anderen voran, doch sieht die Realität nach wie vor so aus, dass der Frauenanteil insgesamt auch gut zehn Jahre, seit man darüber spricht, bei etwa 20 Prozent verharrt. Wie bei allen Strategien für Vielfalt und Integration im Berufsleben besteht die einzige Möglichkeit, Verhaltensweisen zu verändern und zu beeinflussen, darin, die Veränderungen von oben nach unten voranzutreiben und eine Kultur zu entwickeln, in der Ungleichheit nicht hingenommen und die Integration gefördert wird.

Der Druck auf Unternehmen, sich näher mit den Gründen zu befassen, warum so wenige Frauen ins Ausland gehen, - und von der Geschäftsleitung ausgehend etwas dagegen zu unternehmen -, nimmt zu. Nicht zuletzt, weil global agierende Unternehmen und die Entwicklung von Führungskräften zunehmend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Auslandserfahrung und globalen Kompetenzen fordern. Als Hindernisse für Frauen gelten unter anderem unbewusste Vorurteile (wie etwa die Annahme, dass Frauen möglicherweise einen Auslandseinsatz nicht übernehmen möchten), die Dauer des Auslandseinsatzes (und die Vorbereitungszeit darauf) sowie mangelndes Verständnis für die Auswirkungen auf die Berufstätigkeit beider Partner und die Aufgaben in modernen Familien. Daher erwarten wir mehr Flexibilität und Unterstützung hinsichtlich der Bedürfnisse von Familien und Ehe-/Lebenspartnern sowie Änderungen in der Kommunikation und der im Vorfeld stattfindenden Entscheidungsunterstützung, damit insbesondere mögliche familiär bedingte Hindernisse erkannt und beseitigt werden können.

2. Auf die «Gig-Economy» und deren Folgen für die Mobilität reagieren

Die sogenannte «Gig-Economy» ist seit einigen Jahren ein zunehmender Diskussionspunkt im Personalwesen. In einigen Branchen ist sie bereits ein weit verbreitetes Geschäftsmodell. Die «Gig-Economy» steht für eine Wirtschaft, in der Kurzzeit-Jobs an der Tagesordnung sind und Unternehmen Selbständige für kurzfristige Arbeitsprojekte einsetzen. Die «Gig-Economy» greift mittlerweile auch in anderen als ihren klassischeren Branchen um sich. Laut einer Intuit-Studie werden im Jahr 2020 40 Prozent der Arbeitskräfte in den USA selbständige Erwerbstätige sein, was einen grossen Sprung für die Berufstätigen eines jeden Landes darstellt. Dieses Jahr werden wir über die Mobilitätsstrategien in Sachen «Gig»-Arbeitskräfte, über Compliance-Heraus­forderungen, über die aufstrebenden Branchen, die weltweit um qualifizierte «Gig»-Arbeitskräfte konkurrieren, und über die Orte sprechen, an denen die «Gig-Economy» stärker vertreten sein wird.

3. Strategie- und Konzeptpapiere vereinfachen

Wir befinden uns an einem Wendepunkt, was die Art und Weise anbelangt, wie über Mobilitäts­konzepte informiert wird. In diesem Jahr ist es an der Zeit, mit der Vereinfachung (oder Abschaffung) der 30-40 Seiten langen Dokumente zu beginnen. In den letzten Jahren hat sich immer mehr durchgesetzt, dass Informationen über Webseiten und Apps zur Verfügung gestellt werden. Immer weniger Mitarbeiter, insbesondere jene, die quasi mit dem Smartphone in der Hand geboren wurden, bringen die Geduld für lange, textlastige Dokumente auf. Infografiken, Animationen und andere visuell ansprechende Elemente halten Einzug in traditionelle HR-Dokumente; die Mobilitätsbranche hängt in diesem Bereich jedoch noch hinterher.

4. Die Vorteile neuer Technologien in der Mobilitätsbranche nutzen

Auch ohne Trendbericht dürfte allen klar sein, dass die Technologie weiterhin unseren Alltag auf vielfältige Weise verändern wird. 2017 setzt die Mobilitätsbranche virtuelle Lösungen ein, um die Einsatzplanung, Ortstermine zwecks Vorentscheidung, die Wohnraumsuche, Wohngutachten vor dem Umzug etc. zu unterstützen oder gänzlich zu ersetzen. Virtuelle Lösungen können Zeit und Geld sparen. Künstliche Intelligenz kann mittels Chatbots einen menschlichen Gesprächs­partner mittlerweile so gut simulieren, dass die Unterstützung irgendwo zwischen einer wirklich guten FAQ-Liste und einem Expertengespräch liegt. Diese technologischen Fortschritte bringen unserer Branche einen coolen Touch, auch wenn sie ihre Grenzen haben. Dieses Jahr werden wir die Vorteile, die diese Technologien mit sich bringen, verstärkt wahrnehmen, und dennoch sagen wir vorher, dass auch verstärkt über die Grenzen dieser Technologien diskutiert werden wird. Viele Unternehmen sind zu Recht besorgt wegen der Risiken, die die neuen Technologien bergen, und setzen alles daran, Cyber-Attacken abzuwehren und die Daten ihrer Mitarbeiter zu schützen.

5. Auf die politisch unsichere Lage reagieren

Dieses letzte Thema ist weniger ein Trend als vielmehr ein Beispiel dafür, wie sich äussere Einflüsse auf unsere Branche auswirken. In vielen Regionen der Welt ist die politische Lage unsicher; allerdings erfahren in diesem Jahr die zwei Länder, die durchgängig die grössten Entsende- und Aufnahmevolumen aufweisen, die USA und Grossbritannien, grundlegende politische Veränderungen, die viele international tätige Unternehmen verunsichern. Der Welt steht ein enormer Wandel bevor. Grossbritannien scheint den Brexit voranzutreiben, wobei das Ende der über 40-jährigen Beziehung mit der EU weder rasch noch einfach wird. Die bisherige Botschaft der britischen Regierung lautet: kein freier Verkehr von Personen, Waren, Kapital und Dienstleistungen. Zwar wird es bis zum Brexit wohl mindestens zwei Jahr dauern, die Wirtschaft reagiert jedoch bereits jetzt.

Auf der anderen Seite des Atlantiks erleben die USA politische Veränderungen, wie sie die moderne Welt noch nicht gesehen hat. Wenn die neue Regierung die Wahlversprechen des vergangenen Jahres in ihre Politik aufnimmt, rechnen wir mit weniger einwanderungsfreund­lichen Bedingungen und weniger staatlichen Vorschriften für bestimmte wirtschaftliche Belange (wie Bankenaufsicht, Umweltschutz, berufliche Chancengleichheit, Vielfalt & Integration); zugleich gehen wir davon aus, dass die US-Regierung eine globalisierungsfeindliche Politik betreiben wird, die in den USA ansässige Unternehmen, die weltweit tätig sind, benachteiligen könnte. Aktuelle Beispiele aus der US-Automobil- und -Rüstungsindustrie weisen auf eine mögliche Rückkehr der USA zum seit langem latent vorhandenen Isolationismus hin.

