Führungskompetenz kann man lernen - Neues Bildungsangebot in der Nordwestschweiz

Zsolt Kubecska, Inhaber der GEDANKENtanken Akademie Nordschweiz

Ab 2018 gibt es das Weiterbildungsangebot mit Blended-Learning-Konzept auch in Zürich, St. Gallen, Solothurn und Bern.

Am 15. November startet die erste Veranstaltung des 3600 Führungskräftetrainings der GEDANKENtanken Akademie im EuroAirport Business Center, Basel. Das Lehrkonzept wendet sich vor allem an KMU. Angeboten wird ein Blended-Learning-System bestehend aus 24 Lernmodulen, mit Halbtagespräsenzveranstaltungen einmal im Monat. Dies ist ein Pensum, das auch von Führungsverantwortlichen, die stark ins Tagesgeschäft eingebunden sind, zu stemmen ist. Es gibt kein festes Lehrpersonal, sondern zu jedem Fachthema als Referenten ausgewiesene Experten (Buchautoren, Professoren u.Ä.) mit Praxiserfahrung. Dadurch ist ein hohes Niveau bei der Wissensvermittlung gewährleistet. Zusätzlich haben die Kursteilnehmer Zugang zu einer Videofakultät mit 400 Lernvideos zu den Themenbereichen Mitarbeiterführung, Kommunikation und Vertrieb. Ausserdem können Sie zu einem reduzierten Preis an den äusserst beliebten Rednerveranstaltungen in Deutschland teilnehmen. Durch die Auslegung auf zwölf Monate haben die Teilnehmer Gelegenheit, sich intensiv und nachhaltig mit den Experten und anderen Kursteilnehmern auszutauschen. Unterrichtssprache ist Deutsch. Zur weiteren Wissensvertiefung wird ein sechsmonatiger Aufbaukurs angeboten.

2018 beginnt ein Jahreskurs des 3600 Führungskräftetraining in Zürich. Standort ist das Park Inn Radisson Zurich Airport Hotel in Rümlang. Die Teilnehmerzahl ist auf 10 beschränkt. Damit ist eine hohe Effizienz gewährleistet.

«Unser Credo ist «Führungskraft wird man nicht durch Beförderung. Führungskompetenz kann man lernen!» Mann/Frau muss aber etwas tun, um erfolgreich zu sein», erklärt Zsolt Kubecska, Inhaber der GEDANKENtanken Akademie Nordschweiz.

«Unser Konzept ist für KMU sehr attraktiv, insbesondere für Selbstständige und Familienunternehmen, die ihren Nachwuchs als Nachfolger befähigen wollen. Im Rahmen der Trainings bieten wir praktisches und erprobtes Fachwissen sowie Werkzeuge, Denkweisen und Strategien, deren Anwendung jeder lernen kann. Auf Wunsch können Teilnehmer auch ein Hochschul-Zertifikat der renommierten, privaten Steinbeis-Hochschule Berlin, unserer Partnerorganisation, erwerben. Dies entspricht einem Leadership Diplom bzw. Dipl. Experte in Leadership in der Schweiz», ergänzt Zsolt Kubecska.

Leserkommentare

Name *

E-Mail *

Titel *

Kommentar *

Spamschutz





No comments