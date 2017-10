Friendly Work Space: Die Gesundheit von 227'000 Angestellten in der Schweiz nachhaltig verbessert

An der diesjährigen Verleihung im Hotel Allegro des Kursaals in Bern zeichnete Gesundheitsförderung Schweiz 10 Betriebe neu mit dem Label Friendly Work Space aus.

Dieses Jahr wurden 10 Betriebe neu mit dem Label von Gesundheitsförderung Schweiz ausgezeichnet und 25 weitere haben das anspruchsvolle Re-Assessment erfolgreich bestanden.

Ein systematisches Gesundheitsmanagement (BGM) ist für viele Unternehmen ein wichtiges Element der Betriebskultur. Denn Wohlbefinden und Gesundheit der Mitarbeitenden sind die Basis für eine effiziente Gestaltung des Arbeitsalltags. Gesundheitsförderung Schweiz fördert entsprechend die Verankerung von systematischem BGM in die Unternehmenskultur und zeichnet vorbildliches Engagement im BGM mit dem Qualitätslabel Friendly Work Space aus.

An der diesjährigen Verleihung im Hotel Allegro des Kursaals in Bern zeichnete Gesundheitsförderung Schweiz 10 Betriebe neu mit dem Label Friendly Work Space aus. Darunter befinden sich u.a. die Helvetia Versicherungen, SV Schweiz und Suva. Den Auszeichnungsprozess erneut erfolgreich abgeschlossen haben 25 Unternehmen, so zum Beispiel die SBB und Société coopérative Migros Valais. Damit profitieren schweizweit insgesamt 227'000 Mitarbeitende von gesundheitsfördernden Arbeitsbedingungen.

Schweizer Unternehmen haben noch Luft nach oben

Gesundheitsförderung Schweiz freut sich über die positive Entwicklung im Bereich BGM bei Schweizer Arbeitgebern. «In den letzten fünf Jahren hat sich die Anzahl Mitarbeitende, die vom Label Friendly Work Space profitieren, verdoppelt. Eine aktuelle Studie zum Thema hat aber gezeigt, dass es noch Potenzial für eine breitere Umsetzung von BGM in Betrieben gibt» erklärt Prof. Dr. Thomas Mattig, Direktor der Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz.

In ihrer Studie «Wie verbreitet ist betriebliches Gesundheits­management in Schweizer Betrieben?» stellte Gesundheitsförderung Schweiz letztes Jahr fest, dass bisher rund 23 Prozent der Betriebe in der Schweiz ein systematisches BGM betreiben und 15 Prozent dieses auch in der Unternehmensstrategie verankert haben. «Wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, den positiven Trend der letzten Jahre fortzusetzen», sagt Prof. Dr. Thomas Mattig.

Ein wichtiges Thema, unabhängig von der Grösse

Dass mit Process Partner AG, Fröhlich Architektur AG und Achermann ICT-Services gleich drei Unternehmen mit weniger als 40 Mitarbeitenden mit dem Label Friendly Work Space ausgezeichnet wurden, erfreut Gesundheitsförderung Schweiz ausserordentlich. Der Ausbau eines angepassten Angebots für die systematische Umsetzung von BGM in kleineren Betrieben ist Gesundheitsförderung Schweiz für die kommenden Jahre ein wichtiges Anliegen.

Mehr dazu finden Sie hier: https://gesundheitsfoerderung.ch/ueber-uns/medien/medienmitteilungen/artikel/friendly-work-space-die-gesundheit-von-227000-angestellten-in-der-schweiz-nachhaltig-verbessert.html

