Freude herrscht: HR-Event «600 Minutes Human Resources»

Verschiedene Internetportale beginnen gerade Ratings von Unternehmen aufzuziehen, auf welchen sich Bewerber schnell über Arbeitsklima informieren können analog den bekannten Hotelratings wie beispielsweise Tripadvisor. Und gerade bei diesen Ratings spielt die grössere Dynamik von negativen Emotionen gegenüber Positiven eine Rolle.

Wie kann ich positive Emotionen steuern?

Ungefähr im Verhältnis 4:1 ist die unterschiedliche Dynamik zwischen negativen Emotionen wie Wut, Furcht, Angst, Ekel zu positiven Emotionen wie Freude, Neugierde, Vertrauen zu werten. Das heisst, um eine negative Bewertung in solchen Ratings zu neutralisieren, braucht es ca. vier Positive. Und dann ist die Bewertung noch keinesfalls gut, sondern erst neutral.

Wie aber können Sie die positiven Emotionen steuern? Nutzen Sie dazu Ihre Wahlmöglichkeit. Sofern sowohl erwünschtes als auch unerwünschtes Verhalten auftritt, haben Sie folgende Wahl: Sie können erwünschtes Verhalten belohnen oder unerwünschtes Verhalten bestrafen. Wenn der Pausentisch ordentlich verlassen wird, können Sie ein Lob aussprechen. Oder Sie können beim schmutzigen Tisch kritisieren. Die erste Variante, erwünschtes Verhalten bestärken, ist aus psychologischer Sicht wirkungsvoller. Die zweite Variante mit Kritik funktioniert auch, aber sie zeigt weniger Effekt.

Keine Miesepeter dulden

Wir stellen jedoch immer wieder eine Tendenz fest, dass nichts gesagt wird, solange es gut läuft. Bei Fehlern wird aber bald reklamiert. Damit vergibt man sich die Chance auf die grösstmögliche Wirkung. Und man vergibt sich auch die Chance, positive Emotionen zu pflegen und einzubringen.

Unsere Tipps zur Förderung von einem positiven Arbeitsklima sind die Folgenden:

• Dulden Sie keine «Miesepeter» im Team. Bedenken Sie, es braucht vier gut gelaunte Mitarbeitende, um die schlechte Stimmung, die ein «Miesepeter» verbreitet, zu neutralisieren.

• Fördern Sie positive Emotionen und bringen Sie diese in geeigneter Form zum Ausdruck.

• Steuern Sie Ihre negativen Emotionen und vermeiden Sie, dass andere darunter leiden. Dasselbe verlangen Sie von den Mitarbeitenden.

• Verstärken Sie erwünschtes Verhalten bei sich und anderen.

• Fokussieren Sie sich auf die positiven Momente bei der Arbeit und im Leben. Feiern Sie Erfolge.

Übrigens: Einen ausführlicheren Artikel zu diesem Thema finden Sie in der neusten Ausgabe des Persorama und auf der Webseite von Diacova.

Am 28. September 2017 treffen sich HR-Fachpersonen, Trendsetter und Lösungsanbieter

Gewohnheiten sorgen für Effizienz, da die gleiche Aktivität immer weniger Energie braucht. Die Schattenseite ist jedoch, dass wir dadurch immer weniger Motivation aufbringen, andere Wege auszuprobieren. Damit verharren wir im aktuellen Zustand und pflegen die bewährten Aktivitäten. Bekanntlich ist jedoch «nichts so beständig wie der Wandel» (Heraklit von Ephesus).

Wir gehen daher diesen Herbst einen neuen Weg. Statt wiederum ein HR-Frühstück zu organisieren, sind wir im September 2017 am HR-Event «600 Minutes Human Resources» vertreten. Am 28. September 2017 treffen sich HR-Fachpersonen, Trendsetter und Lösungsanbieter zum Gedankenaustausch und Netzwerken in Zürich. Es gibt spannende Präsentationen und Diskussionen, sowie zahlreiche Plattformen für den Austausch mit Fachkollegen oder Lösungsanbietern. Mehr Informationen dazu, sowie die Möglichkeit sich anzumelden finden Sie hier.

