Die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY übernimmt die Unternehmensberatung Kivala-HR. Kivala-HR ist ein international tätiges Beratungsunternehmen, das sich auf Human Resources Prozessberatung mit Schwerpunkt auf dem Personalwirtschaftssystem SAP Human Capital Management (SAP HCM) spezialisiert hat. Kivala bietet zudem umfassende Beratungsleistungen im Bereich SAP Cloud Solutions an. Der Schweizer Sitz von Kivala-HR ist Genf.

«Bei der Transformation der Geschäftsmodelle spielen die Personalabteilungen und die HRProzesse eine Schlüsselrolle. Dabei ist die Transformation von HR-Prozessen mit all ihren Facetten heute stärker denn je von IT-Systemen getrieben. Mit Kivala-HR haben wir einen ausgewiesenen Spezialisten für die Implementierung des umfassenden Personalwirtschaftssystems SAP HCM und für SAP SuccessFactors für uns gewonnen. Damit gehen wir einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg des strategischen Ausbaus unserer People Advisory Services, indem wir unsere Dienstleistungen um den wichtigen Baustein der umfassenden Human Resources IT-Beratung erweitern», so Ulrike Hasbargen, Leiterin des Bereiches People Advisory Services bei EY in der Schweiz, Deutschland und Österreich.

«Die Unternehmen EY und Kivala-HR ergänzen sich hervorragend», sagt Frank-Reiner Groß, Mitbegründer und Geschäftsführer von Kivala-HR. «Gemeinsam werden wir ein nationaler und ebenfalls global aufgestellter Beratungspartner für die Konzeption und Implementierung ITbasierter HR-Prozesse sein».

«EY und Kivala-HR haben als Partner bereits erfolgreich Projekte durchgeführt und werden nun, als eine Einheit im internationalen Verbund von EY, das Thema Digitalisierung der HR Funktion bei unseren Kunden noch innovativer voran bringen», betont Gerard Osei-Bonsu, Partner People Advisory Services Schweiz bei EY.

Die drei Partner und alle rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kivala werden im Zuge der Übernahme in die derzeit 1.100 Mitarbeiter umfassende People Advisory ServicesOrganisation von EY Deutschland und der Schweiz integriert. Die Integration wird bis Oktober 2017 vollständig abgeschlossen sein. Die Geschäftsführer und Gründer von Kivala, FrankReiner Groß, Simon Olive und Dino Sentenstein, werden in die Partnerschaft von EY in der Schweiz und in Deutschland eintreten.

