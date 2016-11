Erfolgreicher dritter «KV-Laufbahntag»

300 Lernende sowie Berufs-/Praxisbildner/-innen nutzten den 3. KV-Laufbahntag an der KVZBS, um mit Branchen- und Bildungsexperten ins Gespräch zu kommen. (Foto: John-Miles Gerst)

Am 17. November 2016 hat an der KV Zürich Business School (KVZBS) der dritte «KV-Laufbahntag» stattgefunden. Mit mehr als 300 Teilnehmenden stiess das von der KVZBS und dem Kaufmännischen Verband Zürich getragene Projekt erneut auf grosses Echo. Der «KV-Laufbahntag» bietet kaufmännischen Lernenden im letzten Lehrjahr sowie ihren Berufs- und Praxisbildner/-innen Orientierung für die frühzeitige Planung der weiteren Karriere.

Die eigene Laufbahn aktiv zu planen, ist für angehende Berufsleute heute besonders wichtig. Oft fehlen aber verlässliche, branchenspezifische Informationen, um sich in dem grossen Angebot an Aus- und Weiterbildungen zurechtzufinden und die ersten wichtigen Schritte nach Abschluss der Lehre gezielt anzugehen. Mit dem «KV-Laufbahntag», der am 17. November 2016 zum dritten Mal stattgefunden hat, wollen der Kaufmännische Verband Zürich und die KV Zürich Business School diesem Defizit entgegenwirken.

Gefragter Austausch mit Expert/-innen und erfahrenen Berufsleuten

Im Rahmen eines halbtägigen Programms setzten sich 150 Zweierteams aus Lernenden und ihren Berufs-/Praxisbildner/-innen bei Referaten vertieft mit Fragen zu Weiterbildungswegen, Bewerbungsgesprächen oder der Online-Reputation auseinander. Dazwischen bot ein «Marktplatz» Gelegenheit, sich bei Fachleuten zu Themen rund um Laufbahnplanung und Weiterbildung beraten zu lassen. Vor Ort präsent waren Expertinnen und Experten der KV Zürich Business School (Grund- und Weiterbildung), des Kaufmännischen Verbandes Zürich, der Hochschule für Wirtschaft Zürich, (HWZ), des Laufbahnzentrums der Stadt Zürich, der Kantonalen Maturitätsschule für Erwachsene (KME) sowie von Boa Lingua (Sprachreisen).

Zwei erfolgreiche Premieren im Programm

In der «Studi-Lounge» konnten sich Teilnehmende in diesem Jahr erstmals auch mit erfahrenen Kaufleuten aus unterschiedlichen Disziplinen austauschen. Und im neu lancierten «Meet-and-Greet-Corner» gaben Führungskräfte aus der Wirtschaft Tipps aus erster Hand. Beide Programmpunkte fanden auf Anhieb grossen Anklang und wurden rege genutzt. «Wir wollen die Lernenden der KV Zürich Business School sowie ihre Berufs- und Praxisbildner/-innen in dieser wichtigen Phase gezielt unterstützen. Deshalb richten wir unser Programm konsequent auf ihre Bedürfnisse aus und passen es laufend an neue Entwicklungen an», erläutert die Berufsbildungsexpertin und Begründerin des Laufbahntages, Vera Class, ihren Anspruch.

