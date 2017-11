Englischkenntnisse in der Schweiz nur Mittelmass

Der EF EPI 2017 stuft 80 Länder und Territorien basierend auf den Daten von über einer Million Erwachsener ein, die den kostenlosen EF Standard English Test (EF SET) abgelegt haben.

Niederländerinnen und Niederländer haben von allen Nichtmuttersprachlern die besten Englischkenntnisse. Dies zeigt die siebte Ausgabe des English Proficiency Index (EF EPI) von EF Education First, dem nach eigenen Angaben weltweit grössten privaten Anbieter von Bildungsprogrammen. Bei insgesamt 80 verglichenen Ländern belegt die Schweiz den 14. Platz. Sie verpasst damit im Gegensatz zu Deutschland und Österreich erneut den Einzug in die Top Ten. Dieses Ergebnis sei vor allem auf die «vergleichsweise schlechten Resultate in der Romandie und im Tessin» zurückzuführen, teilt das Unternehmen in einer Medienmitteilung mit.

In der Deutschschweiz werden deutlich bessere Ergebnisse erzielt. Absoluter Spitzenreiter ist der Grossraum Zürich (63,20 Punkte), gefolgt von der Nordwestschweiz (62,24 Punkte) und der Ostschweiz (62,20 Punkte). Die Genferseeregion bildet mit 57,86 Punkten das Schlusslicht. Auch im nationalen Städtevergleich führt Zürich die Rangliste an und erreicht als einzige Schweizer Stadt die Kategorie «sehr hohes Sprachlevel».

Der EF EPI 2017 stuft 80 Länder und Territorien basierend auf den Daten von über einer Million Erwachsener ein, die den kostenlosen EF Standard English Test (EF SET) abgelegt haben. Die Schweiz hat sich mit einem Plus von 0,78 Punkten gegenüber 2016 zwar leicht verbessert, bleibt aber unverändert auf Rang 14.

