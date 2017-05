Employee Experience: Eingestellt und vergessen?

Um allfällige Länderunterschiede beleuchten zu können, richtet sich die Umfrage an sämtliche angestellte Berufstätige aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Photo credit: perzonseo via Foter.com

Dies gilt nicht nur für Talente, sondern auch für alle anderen Mitarbeiter - sind sie alle doch das Fundament eines Unternehmens. Und genau da setzt auch die Employee Experience an: Im Gegenteil zur Candidate Experience ist sie nicht nur ein Stück des Kuchens sondern ist der ganze Kuchen selbst (und eigentlich noch viel mehr). Das Konstrukt Employee Experience stellt den (potenziellen) Mitarbeiter ins Zentrum, beleuchtet alle Kontaktpunkte mit dem Unternehmen und hat zum Ziel, dass er einen rundum positiven Eindruck davon erhält und dieser Eindruck weit über den Mitarbeiter-Lebenszyklus hinaus haften bleibt.

In der Theorie sind solche Konstrukte zumeist einleuchtend und einfach verständlich, aber spätestens in der Praxis wird es schwieriger und eine Umsetzung ist alles andere als selbstverständlich. Und weil eine positive Employee Experience ja eigentlich für uns alle sehr wichtig ist, beschäftigen wir uns in einer neuen Studie nun stärker damit. Als Basis der Studie dient eine 5-10minütige Umfrage, die herausfinden möchte, ob und wie das Konstrukt Employee Experience Einzug in die Unternehmen findet, welchen Einfluss digitale Prozesse darauf haben und wie sich dies auf die Zufriedenheit und Motivation von Mitarbeitern auswirkt.

Um allfällige Länderunterschiede beleuchten zu können, richtet sich die Umfrage an sämtliche angestellte Berufstätige aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Umfrage kann auf Wunsch anonym ausgefüllt werden. Bei Angaben von persönlichen Daten werden nach Umfrageende Amazon-Gutscheine im Wert von je 30.- Euro verlost. Alle Angaben werden vertraulich behandelt.

