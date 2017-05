Eine Revolution der Kompetenzen: vom Arbeitskonsumenten hin zum Talentbaumeister

Der Wandel von Geschäftsmodellen und der Beginn einer Revolution der Kompetenzen.

«Wir müssen für neue Berufe und neue Fähigkeiten bereit sein. Unternehmen kommen künftig nicht umhin, so schnell wie möglich auf die neuen Bedürfnisse, die aus der Digitalisierung und dem Anstieg der fachspezifischen Arbeit entstehen, zu reagieren. Für Arbeitskräfte werden in Zukunft der Kompetenzaufbau, das Reaktionsvermögen, die Lern- und Anpassungsfähigkeit sowie die Fähigkeit zur praktischen Umsetzung entscheidend dafür sein, ob sie über ihre gesamte berufliche Laufbahn beschäftigungsfähig bleiben», erläutert Leif Agnéus, Generaldirektor von Manpower Schweiz.

Der Wandel von Geschäftsmodellen und der Beginn einer Revolution der Kompetenzen

Die Digitalisierung und neue Technologien erschüttern alle unsere Produktionsverfahren sowie unsere Art zu denken und zu handeln - darum wandeln sich auch unsere Arbeitsweisen und die Arbeit selbst. Bis zu 45 % der Aufgaben, für die Menschen täglich bezahlt werden, könnten mit der aktuellen Technologie bereits automatisiert werden, wie aktuelle Studien zeigen. Davon wären 5 % der Arbeitsplätze betroffen, wohingegen 65 % der Generation Z Berufe ausüben wird, die noch gar nicht existieren.

Die Transformation der Arbeit im Maschinenzeitalter muss keine Schlacht zwischen Mensch und Roboter sein, und Kontakte zwischen Menschen bleiben weiterhin wertvoll. Auch ist die Beschäftigung an sich nicht zwangsläufig bedroht, jedoch zieht die immer einfachere Einführung von Technologie ein gesteigertes Tempo nach sich und wird eine schnelle Anpassung der Kompetenzen verlangen. Das hat schon die Geschichte gezeigt.

Der Schlüssel zum Erfolg auf dem Arbeitsmarkt liegt in der Ausbildung

Während der technologische Umbruch voranschreitet, zeigen sich auf dem Arbeitsmarkt zwei Geschwindigkeiten: Diejenigen mit den richtigen Qualifikationen werden verstärkt den Ton angeben, Möglichkeiten schaffen und sich aussuchen können, wie, wo und wann sie arbeiten, während diejenigen ohne solche Qualifikationen keine Möglichkeit zur Verbesserung ihrer Zukunftsperspektiven erkennen werden. Für Unternehmen wird der entscheidende Erfolgsfaktor sein, die richtige Balance zwischen Individuen, Kompetenzen und Technologie zu finden. Um aber auf dem aktuellen Stand zu bleiben und dem Bedarf von Morgen vorzugreifen, müssen die Unternehmen mehr in Ausbildung und Entwicklung investieren.

Der Job fürs Leben macht der massgeschneiderten Karriere Platz

Wenn traditionelle Beschäftigungsmodelle verschwinden, müssen neue Arten der Arbeitsorganisation entstehen, damit Menschen so arbeiten können, wie es ihren Bedürfnissen, ihren Werten und ihrer Beschäftigungsfähigkeit entspricht, und damit Unternehmen die Talente finden, die sie für ihren Aufschwung brauchen: Plattformen für Freiberufler, Temporärarbeit, Werkverträge, Arbeit auf Abruf, Jobsharing, Zeitarbeit usw.

Allerdings besteht im Human Age das Risiko, dass sich die Polarisierung zwischen Haves und Have-Nots weiter verstärkt. Kompetenzaufbau, Reaktionsvermögen und Lernfähigkeit werden also zu entscheidenden Faktoren. Dies wird umso wichtiger, als der Mensch sich im Allgemeinen über seine Arbeit und über das, was er erreicht hat, definiert, und die Arbeit mithin sogar seinen Status bestimmt. In einer Zeit, in der es keinen Job fürs Leben mehr gibt, obwohl noch ein langes Arbeitsleben vor einem liegt, besteht für Arbeitskräfte wie Arbeitgeber das Risiko gleichermassen darin, dass durch reine Transaktionsbeziehungen weder Vertrauen noch Marken- oder Unternehmensloyalität aufgebaut werdenkönnen. Arbeitgeber werden ihr Vorgehen also grundlegend ändern müssen, um Menschen für verschiedenste Berufe langfristig zu gewinnen, zu halten und einzubinden, auch wenn sie nicht der lebenslange Arbeitgeber sein werden.

Zwar ist es an der Zeit, dass Unternehmen Massnahmen ergreifen, um Kompetenzen aufzubauen und die Lücken derjenigen zu schliessen, die Gefahr laufen, auf der Strecke zu bleiben. Doch das Ziel muss auch sein, all diejenigen einzubeziehen, die noch immer nicht ihr volles Potenzial auf dem Arbeitsmarkt entfalten können. In einer von neuen Technologien dominierten Welt werden zunehmend spezifischere Fähigkeiten erforderlich sein - das meinen wir mit dem Beginn einer Revolution der Kompetenzen.

