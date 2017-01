Ein Pionier-Institut feiert seinen 35. Geburtstag und blickt positiv in die Zukunft

Das Kursleiter-Team mit Roland Seefeld, Danièle Zatti Kuhn und Marianne Rutz sowie dem Gründer und Geschäftsführer Werner Herren (von links nach rechts).

Seit den Anfängen hat sich der Ausbildungsmarkt für Coaching und Kurzeitberatung enorm entwickelt. Das Kurszentrum kann sich dabei nicht zuletzt wegen seiner praxisnahen Ausbildung gut behaupten und blickt optimistisch nach vorne.

Tradition …

Als der Gründer des Kurszentrums Aarau, Werner Herren, anfangs der 80er Jahre die ersten Kurse anbot, war die Beratungs- und Coaching-Welt noch sehr klein. Seine Vision bei der Gründung des Institutes: Menschen in Not durch neue wirksame und effektive Methoden in kürzerer Zeit und mit weniger Aufwand zu helfen. Damit war Herren zu jener Zeit in der Schweiz ein Pionier und sein Institut in der Schweiz die erste Ausbildungsstätte im Bereich Kurzzeitberatung und Coaching. Seither haben rund 7000 Fachleute am Kurszentrum Aarau ihre Aus- oder Weiterbildung absolviert.

Der Coaching- und Beratungsmarkt ist in der Zwischenzeit sehr stark gewachsen und entsprechende Ausbildungsangebote sind wie Pilze aus dem Boden geschossen. Die Konkurrenz wurde immer grösser, zumal seit einigen Jahren auch die Fachhochschulen als Anbieter auftreten. Das ist keine einfache Situation für ein kleines privates Ausbildungsinstitut. Wie hat es das Kurszentrum trotzdem geschafft zu überleben und nach wie vor qualitativ hochstehende Ausbildungen anzubieten?

Dazu meint Werner Herren: «Eine besondere Stärke unseres Angebots ist die grosse Praxiserfahrung, die unsere Dozenten mitbringen und dass eine hohe Professionalität bei den Kursabsolventen angestrebt wird. Dies erkennen unsere Interessenten, wenn sie die vielen Angebote auf dem Markt vergleichen. Das Lernkonzept ist einfach: Nachdem die Vorgehensweise, Methode oder Technik theoretisch eingeführt und von den Kursleitenden live demonstriert wurde, coachen und beraten sich die Kurs-Teilnehmenden gegenseitig. Dadurch trainieren sie eins zu eins, wie die vermittelten Haltungen, Vorgehensweisen und Werkzeuge angewandt werden und was sie bewirken können. Das Lernen wird so nicht nur zum Erlebnis, sondern auch zum persönlichen Entwicklungsraum.»

Ein weiteres Plus sind das familiäre, kreative und lernfördernde Klima und die grossen hellen Kursräume im modernen, städtebaulich ausgezeichneten Gebäude an der Laurenzenvorstadt 47.

«Noch heute haben wir kein grosses Werbebudget und leben hauptsächlich von der Mund zu Mund-Propaganda» sagt Werner Herren und seine Augen verraten einen leisen Stolz.

… und Innovation

Um auch in Zukunft attraktiv und konkurrenzfähig zu bleiben, wurde im vergangenen Jahr eine Ausbildungspartnerschaft mit dem Berufsverband für Coaching, Supervision und Organisationsberatung (bso) eingegangen. Damit besteht für die Absolventinnen und Absolventen der Masterausbildung zum Coach die Möglichkeit, in den Berufsverband einzutreten. «Wir werden weitere Kooperationen prüfen, um künftig auch unseren Mastern im Bereich Kurzzeitberatung einen Zugang zu einem Fachverband bieten zu können. Positiv wäre auch die Zusammenarbeit mit einer Fachhochschule. Dann könnte man auch bei uns Bologna-Punkte erlangen,» meint Werner Herren.

Aber jetzt wird zuerst gefeiert. Der Auftakt zum Jubiläum macht das kostenlose Feierabendgespräch zum Thema «Selbständig in der Coachingwelt» am 26. Januar 2017. Danach werden sechs eintägige Workshops, verteilt auf das Jahr 2017, angeboten, mit Preisen wie vor 35 Jahren! Weitere Informationen unter www.kurszentrum.ch

