Ein Drittel mehr Stellenangebote im Jahresvergleich

Dies ist der grösste Zuwachs für diesen Zeitraum seit Einführung des Index im Jahr 2012. Zwischen Januar und Februar 2017 nahm die Anzahl der Stellenangebote in der Romandie um +7,0%, in der Deutschschweiz um +4,5 % und schweizweit um +4,9% zu.

«Das ist ein starker Start ins neue Jahr», so Nicolai Mikkelsen, Direktor bei Michael Page. «Die grösste Nachfrage besteht in den exportorientierten Branchen wie der Logistik- und Pharmaindustrie. Saisonal bedingt ist die starke Nachfrage in Controlling und Administration, da nach den Feiertagen das neue Geschäftsjahr begonnen hat. Auch der Bedarf an Projektleitern ist gross - insbesondere im Finanzsektor, im IT-Bereich und in der Bauwirtschaft.»

Logistiker und Controller sind besonders gesucht

Dies sind die sechs Berufsgruppen mit den höchsten Stellenwachstumsraten zwischen dem 15. Januar 2017 und dem 15. Februar 2017:

Logistik und Bestandsplanung / +14,1% Controlling / +11,5% Informatik, IT-Support, Sicherheit und Administration / +9,6% Pharma-Fachleute / +7,1% Projektleitung / +6,2% Management Jobs / +6,0%

Nicolai Mikkelsen kommentiert: «Unternehmen verstärken ihr Sales Team, um die maximale jährliche Rendite sowie die Rekrutierung für grosse Projekte, die in der zweiten Hälfte des Vorjahres verzögert wurden, sicherzustellen.» In der Genferseeregion ist die Anzahl Stellenangebote am stärksten gestiegen.

