Ein Drittel mehr Stellenangebote – starker Start 2017

In der Deutschschweiz war die Zunahme im Jahresvergleich (+34,9%) deutlich höher als in der Romandie mit einem Wachstum von +25,3%.

Dies ist der beste Start ins neue Jahr im Jahresvergleich seit der Einführung des Index im Jahr 2012, nahezu dreimal so hoch wie der Durchschnittswert in diesem Zeitraum. Die Anzahl der Stellenangebote in der Schweiz ist dagegen zwischen Dezember 2016 und Januar 2017 leicht gesunken (-1,3%), was für den saisonbedingten Rückgang in diesem Zeitraum typisch ist.

Nicolai Mikkelsen, Direktor bei Michael Page, kommentiert: «In den Bereichen Pharma, Medizintechnik und Biotech, Finanztechnologie, digitales Marketing, Verkauf, Compliance, Audit und Risiko herrscht bereits eine starke Nachfrage nach Spezialisten; auch Interimsmanager und Subunternehmer sind sehr gefragt. Wir gehen davon aus, dass sich diese Trends auch 2017 fortsetzen.»

Nur in der Nordwestschweiz nahm die Anzahl der Stellenangebote zwischen Dezember 2016 und Januar 2017 zu (+1,0%). In dieser Region sind zahlreiche Betriebe aus der Fertigungsbranche sowie aus der Gesundheits- und Biowissenschaft ansässig. In allen Regionen ist die Anzahl der Stellenangebote im Jahresvergleich stark gestiegen, allen voran in der Ostschweiz (+55,0%).

Mehr dazu im Anhang.

