DOIT-smart: Management Consulting für Gender Diversity

In enger Zusammenarbeit mit den Fachkräften des Unternehmens entstehen mittels eines strukturierten Prozesses konkrete Lösungen und Implementierungspläne. (Foto: Pixabay)

Alle grösseren Unternehmen kommen nicht umhin, sich mit der Vielfalt in ihrer Führungsorganisation auseinanderzusetzen. Aber warum unterschätzen viele Firmen noch immer den wirtschaftlichen Nutzen einer ausgewogeneren Geschlechterverteilung? Meist besteht keine Absicht, den Frauen-Kaderanteil bewusst tief zu halten. Die Gründe sind vielfältig und oft nicht auf Anhieb erkennbar. Ein neu entwickelter Beratungsansatz von DOIT-smart setzt genau hier an.

Es performen diejenigen Organisationen überdurchschnittlich, die mit diversen Teams eine ebenso vielfältige Kundschaft ansprechen und an sich binden können. Das belegen Gender Diversity Indexes von CREDIT SUISSE und UBS. Doch in der Regel bewegt sich der Kaderanteil von Frauen mit ca. 8% in der Schweiz noch immer auf sehr tiefem Niveau.

DOIT-smart unterstützt Unternehmen mit modernen Methoden und zeitgemässen Tools aus neutraler Perspektive. Im Zentrum steht die Ausgestaltung und Umsetzung einer zur Kultur der Unternehmung passenden Diversitystrategie. Betriebswirtschaftliche Überlegungen und nachvollziehbare Nutzenargumente für die Unternehmen stehen dabei im Vordergrund.

«Unsere Mission ist es, Unternehmerinnen und Unternehmer aller Branchen, die Gender Diversity als wesentlichen Erfolgs- und Qualitätsfaktor erkennen, bei der Einbettung der Aktivitäten in die Organisation zu begleiten», erklärt der Projektleiter von DOIT-smart Dieter Bischoff.

Eine Standortbestimmung mit dem Produkt Gender Gap Profil (GGP®), das zusammen mit der Hochschule St. Gallen entwickelt wurde, dient oftmals als Starbasis. Dabei wird die Ist-Situation aus unterschiedlichen internen Betrachtungswinkeln beurteilt.

In enger Zusammenarbeit mit den Fachkräften des Unternehmens entstehen mittels eines strukturierten Prozesses konkrete Lösungen und Implementierungspläne. In diesen Prozess fliessen auch internationale Erfahrungen und best practices ein. DOIT-smart erstellt für die Unternehmen einen Business Case und misst den Erfolg mit dem ebenfalls neu entwickelten Gender Diversity Dashboard (GDD®).

DOIT-smart wird unterstützt vom Eidgenössischen Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (EBG) sowie vom Kanton Zürich - der Fachstelle für die Gleichstellung von Frau und Mann.

