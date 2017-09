Diplomfeier an der Fernfachhochschule Schweiz: 250 Absolventen nehmen ihr Diplom entgegen

Insgesamt haben 172 Absolventinnen und Absolventen aus der gesamten deutschsprachigen Schweiz ein Bachelorstudium (BSc) in Betriebsökonomie, Informatik, Wirtschaftsinformatik oder Wirtschaftsingenieurwesen abgeschlossen, 13 Personen ein Masterstudium (MSc) in Betriebsökonomie.

Anlässlich der jährlichen Diplomfeier der Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) in der Briger Simplonhalle konnte Rektor Michael Zurwerra am Samstag 250 Fernstudierenden ihr Diplom aushändigen. Christophe Darbellay, Chef des Departements für Volkswirtschaft und Bildung des Kanton Wallis, hob bei seiner Gastrede den Einsatz der Neudiplomierten heraus: «Zur erfolgreichen Gestaltung eines Fernstudiums sind Qualitäten wie Selbstdisziplin, Beharrlichkeit und Eigenverantwortung in hohem Masse gefordert. Diese Tugenden haben Sie unter Beweis gestellt».

Insgesamt haben 172 Absolventinnen und Absolventen aus der gesamten deutschsprachigen Schweiz ein Bachelorstudium (BSc) in Betriebsökonomie, Informatik, Wirtschaftsinformatik oder Wirtschaftsingenieurwesen abgeschlossen, 13 Personen ein Masterstudium (MSc) in Betriebsökonomie. 65 Personen nahmen ihre Diplome für eine Weiterbildung in Empfang, darunter auch erstmals Absolventen des neuen Weiterbildungsmasters MAS Web4Business.

Erstmals über 2'000 Studierende

Seit diesem Herbstsemester verbucht die FFHS mit insgesamt 2'079 Studierenden ein neues Rekordhoch. Damit kann die Hochschule einen Zuwachs von 11% gegenüber dem Vorjahr ausweisen. Mit einer neu überarbeiteten Online-Lernplattform, ersten adaptiven Kursen, die sich automatisch dem Lernfortschritt der Studierenden anpassen, und Online-Prüfungen setzt die FFHS Akzente im Bereich Digitales Lernen. Durch die Etablierung des ersten UNESCO-Lehrstuhls an einer Schweizer Fachhochschule stellte die FFHS Anfang 2017 sicher, dass sie auch in Zukunft im Bereich personalisiertes und adaptives Fernstudium führend bleiben wird.

Anzahl Abschlüsse nach Studienrichtung

BSc Betriebsökonomie74

BSc Wirtschaftsingenieurwesen61

BSc Informatik 19

BSc Wirtschaftsinformatik18

MSc Business Administration13

Executive MBA21

MAS Gesundheitsförderung21

MAS Business- & IT-Consulting13

MAS Business Law7

MAS Web4Business2

MAS Informatik1



Leserkommentare

Name *

E-Mail *

Titel *

Kommentar *

Spamschutz





No comments