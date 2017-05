Digitalisierung – Wie arbeiten wir morgen?

Die Studie wird in Zürich am 14. Juni, in München am 20. Juni und in Wien am 21. Juni offiziell vorgestellt. (Foto: Pixabay)

Die Ergebnisse zeigen die teils widersprüchlichen Ansichten der beiden befragten Gruppen in Sachen HR-Prioritäten und -Prozesse. Für die Studie, die in Umfang, geografischer Reichweite und Zielgruppe europaweit einzigartig ist, befragte IDC über 1.400 HR-Verantwortliche und Manager aus 16 verschiedenen europäischen Ländern in Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern.

Anschliessend wird das Auditorium im Rahmen einer Diskussionsrunde künftige Trends aus der Arbeitswelt beleuchten:

Cross Corporate Learning: Eine Allianz des Lernens zwischen den Unternehmen - auch mit der Konkurrenz

Surfleadership: Die Mär von flachen Hierarchien?



Impact: Wie kann HR vom blossen Business-Partner zum Kernstück des strategischen Business werden?



Mehr Infos dazu erhalten Sie hier.

