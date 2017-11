Die Schweiz liegt bei agilen, selbst durchgeführten Mitarbeiterbefragungen vorne

Abbildung 1: Befragungsarten in der Schweiz und im europäischen Durchschnitt

Pulsbefragungen sind Teil einer «active listening strategy» - einem neu aufkommenden Trend aus dem Bereich HR Analytics. Dabei sollen Mitarbeiter sowie Geschäftsergebnisse positiv beeinflusst werden, indem die «employee experience» über den gesamten Zyklus eines Arbeitsverhältnisses beobachtet und gemessen wird. Dieser reicht vom Eintritt und Onboarding, über die Leistungsbeurteilung und Entwicklung bis hin zum Austritt aus dem Unternehmen.

Die meisten Unternehmen verwenden eine Vollbefragung aller Mitarbeiter als Basis ihrer «active listening strategy». So wollen sie wichtige Erkenntnisse zu einer Reihe von Themen erhalten und Folgemassnahmen umsetzen. Die Vollbefragung wird um aktuelle Pulsbefragungen ergänzt, mit denen die Unternehmen von Mitarbeitern aktuelle und zielgerichtete Informationen erheben können.

38% der Schweizer Teilnehmer des Befragungsmonitors geben an, dass sich ihr Unternehmen nach wie vor auf Vollbefragungen stützt. Eine Kombination dieser Variante mit Puls-Überprüfungen verfolgen 35% der Schweizer Unternehmen. Weitere 17% der Teilnehmer führen zwar Pulsbefragungen durch, verzichten aber gänzlich auf eine Vollbefragung. Bei den verbleibenden 10% gibt es weder eine Vollbefragung noch Pulsbefragungen. Im Vergleich dazu gab beim Monitor 2016 nur eines von vier teilnehmenden Unternehmen an, Puls-Überprüfungen durchzuführen, während 11% eine Einführung eines solchen Formats erwogen.

Pulsbefragungen sind mittlerweile also relativ üblich in der Schweiz. In anderen europäischen Ländern führt indes nach wie vor nur eine Minderheit von Unternehmen Puls-Überprüfungen durch (Abbildung 1). Ein- und Austrittsbefragungen sind in der Schweiz ebenfalls gängiger als in den übrigen Ländern Kontinentaleuropas. Darüber hinaus setzt fast die Hälfte der teilnehmenden Unternehmen aus der Schweiz bei den Pulsbefragungen «do-it-yourself» Technologien ein. In den anderen europäischen Staaten stützt sich die grosse Mehrheit bei der Durchführung ihrer Pulsbefragungen auf externe Anbieter.

Wie die Unternehmen jeweils Vollbefragungen und Pulsbefragungen durchführen, erklärt die Unterschiede zwischen den beiden Befragungsarten. Vollbefragungen umfassen typischerweise 30 bis 40 Fragen (34% der Teilnehmer) und werden alle zwei Jahre durchgeführt (40%). Dabei können auch Papierfragebögen eingesetzt werden (43%). Pulsbefragungen enthalten maximal 15 Fragen (76%), werden gelegentlich durchgeführt (68%). Ergebnisberichte werden nur für die oberen Hierarchieebenen zur Verfügung gestellt (72% werden nicht an alle Führungskräfte berichtet). Bei Vollbefragungen liegt die Rücklaufquote üblicherweise zwischen 70% bis 90% - eine Grössenordnung, die ein positives Momentum für den Folgeprozess schafft. Pulsbefragungen hingegen erreichen nur Rücklaufquoten von 50% bis 59%.

Die Unterschiede zwischen Puls- und Vollbefragungen lassen sich auch an den Gründen ablesen, warum Unternehmen diese überhaupt durchführen (Abbildung 2). Pulsbefragungen werden als eigenständige Massnahme durchgeführt, um Meinungen zu geplanten Initiativen oder die Stimmung in bestimmten Teams zu verstehen. Ergänzend zu Vollbefragungen werden sie genutzt, um den Fortschritt im Folgeprozess zu messen. Andererseits dienen Vollbefragungen meist dazu, Chancen zu identifizieren und Mitarbeiter einzubinden.

Eine Verbesserung der geschäftlichen Performance wie zum Beispiel eine Verwendung der Ergebnisse als Leistungsindikator wird seltener als Grund angeführt. Willis Towers Watson konnte indes einen klaren Zusammenhang zwischen der Unternehmensperformance und dem nachhaltigen Mitarbeiterengagement (Verbindung aus dem Faktor Engagement mit Befähigung und Vitalisierung) nachweisen.

Im Einklang mit einem agilen Befragungsansatz sind die Ergebnisse von Pulsbefragungen häufig rasch verfügbar, während dieser Zeitraum bei Vollbefragungen grundsätzlich länger ist (Abbildung 3). Die Ergebnisse jeder zweiten Pulsbefragung werden bereits innerhalb einer Woche veröffentlicht, bei jeder dritten stehen sie sogar in Echtzeit zur Verfügung. Auf der anderen Seite dauert es bei der Mehrzahl von Vollbefragungen fünf Wochen oder mehr, bis die Ergebnisse veröffentlicht werden. Ein Grund dafür könnte sein, dass fast die Hälfte der teilnehmenden Unternehmen bei Vollbefragungen noch Papierfragebögen einsetzt, deren Bearbeitung zeitaufwändig ist.

Es gelingt nur einem von zehn Unternehmen, die Ergebnisse ihrer Vollbefragung innerhalb von einer Woche allen Führungskräften zur Verfügung zu stellen. In diesem Bereich besteht ein enormes Verbesserungspotenzial. Indes überrascht, dass sowohl in der Schweiz als auch in Europa die meisten Teilnehmer angeben, immer noch statische Offline-Ergebnisberichte wie PDF-Dokumente zu nutzen. Wie in den vorausgegangenen Ausgaben des Befragungs-Monitors nutzt lediglich jedes dritte Unternehmen interaktive Online-Berichte. Die Teilnehmer, die interaktive Online-Berichte nutzen, stimmen eher zu, dass ihre Berichte besonders benutzerfreundlich sind (interaktive Online-Berichte 19%; statische Offline-Berichte: 9%).

Die Einbindung von Pulsbefragungen in die «active listening strategy» könnte dabei helfen, einige Schwierigkeiten im Folgeprozess zu reduzieren. Im Einklang mit den Vorjahren, in denen der Befragungsmonitor durchgeführt wurde, ist sich die Mehrheit der Teilnehmer einig (57%), dass der Folgeprozess die grösste Herausforderung von Mitarbeiterbefragungen ist. Andere häufige Probleme wie die Befähigung von Führungskräften (27%) oder die interne Koordination (10%) bleiben weit dahinter zurück. Jene Unternehmen, die regelmässige Vollbefragungen mit Pulsbefragungen zur Fortschrittsmessung kombinieren, führten dagegen deutlich weniger die Folgeprozesse als grösste Herausforderung an (46%).

Zusammenfassend zeigt der Willis Towers Watson Befragungsmonitor 2017, dass Unternehmen aus der Schweiz im Durchschnitt eher geneigt sind, Voll- und Puls-Befragungen zu kombinieren als Unternehmen in Kontinentaleuropa. Dank der Mobilisierung aller Mitarbeiter und ihres Potenzials für die Planung gezielter Folgemassnahmen bilden Vollbefragungen die analytische Basis einer «active listening strategy».

Pulsbefragungen sind indes unerlässlich, um sich ein vollständiges und vor allem zeitnahes Gesamtbild zu verschaffen. Sie sollten durchgeführt werden, um den Fortschritt bestimmter Initiativen oder von verschiedenen Teams zu messen und Informationen für den Folgeprozess von Vollbefragungen zu erheben. Eine Kombination von Voll- und Puls-Befragungen, die in eine umfassendere «active listening strategy» mit periodischen Überprüfungen im gesamten Zyklus eines Arbeitsverhältnisses integriert ist, bietet ein tiefgreifendes Verständnis von Organisationskultur, Mitarbeiterengagement und deren Auswirkungen auf die Geschäftsperformance. So können Unternehmen letztlich ein bessere «employee experience» schaffen.



