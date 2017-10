Die Romandie verbucht den stärksten Zuwachs an Stellenangeboten: +8,5%

Die grössten Zuwachsraten verzeichneten die Region Genfersee (+9,7%) und das Mittelland (+4,9%).

Der Zuwachs seit Jahresbeginn (Januar bis Oktober 2017) betrug 24,2%. Die Romandie verzeichnete im Oktober den stärksten Zuwachs an Stellenangeboten (+8,5%). Bereits im September nahm die Zahl der Stellenangebote in dieser Region um 13,1% zu. In der Deutschschweiz blieben die Stellenangebote relativ stabil (+0,9%).

Besonders stark war der Zuwachs der Stellenangebote für Logistiker, Export- und Einkaufsspezialisten, Risikomanager, Investmentbanker und Spezialisten im Bereich Enterprise-Resource-Planning (ERP).

«Wir sehen eine besonders starke Nachfrage nach Einkaufs-, Logistik- und Supply-Chain-Spezialisten. Dieser Trend dürfte anhalten, da die Unternehmen diese Geschäftsbereiche in Europa zunehmend in der Schweiz konzentrieren», meint Nicolai Mikkelsen, Direktor bei Michael Page.



